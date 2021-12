Geimpft zum Gottesdienst

"Bringen Sie Ihren Impfpass oder Ihr Zertifikat mit und außerdem etwas Geduld", bittet die leitende Geistliche des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein. Denn eine große Zahl der Gottesdienste der Kirchengemeinden findet unter 3G und 2G-Bedingungen statt. An den Eingangstüren kann es dadurch etwas dauern, bis die Helfer sich alle Dokumente angesehen haben. "Ich hoffe sehr, dass wir niemanden zurückschicken müssen, weil die Kirche voll ist oder jemand seinen Impfnachweis vergessen hat. Aber ohne geht es meistens nicht", sagt Witt.

In den Kirchen setzen die meisten Gemeinden zusätzlich auf einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. "O du fröhliche" mit Maske zu singen, ist vielleicht nicht optimal, aber so sind alle noch besser geschützt", findet die Pröpstin. Sie selbst feiert in der Kieler St. Nikolaikirche an Heiligabend um 23.00 Uhr und am ersten Weihnachtstag um 10.00 Uhr Gottesdienst. "Es wird auf alle Fälle Weihnachten, bei uns in den Kirchen, bei den Menschen zu Hause – nur etwas anders, als wir es gewohnt sind."

Alle Gottesdienste in der Region Kiel laufend aktualisiert finden sich auf den Webseiten der Kirchengemeinden und gesammelt auf www.kirchenkreis-altholstein.de.

Quelle: Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein