Wann? Montag, 9. November 2026, 11.30 Uhr Wo? Mahnmal der ehemaligen Synagoge Eintritt: kostenfrei

Was geschah in jener Nacht?

In der Nacht vom Mittwoch, 9. November 1938, starteten im nationalsozialistischen Deutschland gezielte Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Auch in Kiel wurde die Synagoge in der Goethestraße 13 in Brand gesteckt und vollständig zerstört. Diese Nacht markierte den Beginn der systematischen Verfolgung und Vernichtung des europäischen Judentums.

Wo findet die Gedenkfeier statt?

Die städtische Mahn und Gedenkveranstaltung beginnt am Montag, 9. November 2026, 11.30 Uhr am Mahnmal der ehemaligen Synagoge. Ihr findet den Ort an der Ecke Goethestraße/Humboldtstraße. Nach einer Ansprache von Stadtpräsidentin Bettina Aust folgt eine Kranzniederlegung zum stillen Gedenken.

Wie wird an die Opfer erinnert?

Schüler der Friedrich Junge Gemeinschaftsschule zeichnen in einer szenischen Lesung die Geschichte der Kieler Familie Hirsch nach. Walter J. Pannbacker, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Kiel, spricht das Abschlussgebet. Musikalisch begleiten Ishay Lantner und Alexander Wernet die Zeremonie und schaffen einen würdevollen Rahmen.

Was erwartet euch danach?

Im Anschluss an die Gedenkfeier startet gegen 12.30 Uhr ein kostenloser zweistündiger Stadtrundgang zum Thema "Kiel im Nationalsozialismus". Eckhard Colmorgen vom Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig Holstein e.V. führt euch durch die Stadt. Treffpunkt ist die Bushaltestelle "Kunsthochschule" am Knooper Weg.

Warum ist Erinnern wichtig?

Das Gedenken bewahrt die Erinnerung an die Opfer und mahnt vor den Folgen von Hass und Ausgrenzung. Die Veranstaltung bietet euch die Möglichkeit, gemeinsam innezuhalten und Respekt zu zeigen. Alle Kielerinnen und Kieler sind herzlich eingeladen, an der Gedenkfeier und am Stadtrundgang teilzunehmen.

Möchtet ihr mehr über Kiels Geschichte erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten weitere spannende Beiträge für euch bereit.