Lotosblüten erinnern an Hiroshima und Nagasaki

Wann? Sonntag, 6. August 2023, ab 19.00 bis 21.30 Uhr Wo? Hiroshimapark am Rathaus Eintritt: frei

Am 6. und 9. August 1945 warfen US-amerikanische Flugzeuge Atombomben auf die japanischen Großstädte Hiroshima und Nagasaki ab. Dabei kamen geschätzt 220.000 Menschen ums Leben. Zum Gedenken an die Opfer und als Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt lädt die Hiroshima-Arbeitsgemeinschaft Kiel zu einer Veranstaltung in den Hiroshimapark am Rathaus ein.

Zu Beginn der Gedenkveranstaltung am Sonntag können Kieler:innen um 19.00 Uhr Lotosblüten aus Papier basteln. Um 19.30 Uhr begrüßt die zweite stellvertretende Stadtpräsidentin Antje Möller-Neustock die Besucher:innen. Anschließend spricht Dr. Mechthild Klingenburg-Vogel von der Vereinigung Internationale Ärzt:innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt:innen in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW Kiel).

Die Musikgruppe Colibrí sorgt für die musikalische Begleitung und präsentiert Lieder und Texte gegen Krieg und Gewalt. Gegen 21.00 Uhr sollen dann die zuvor gebastelten Lotosblüten als Zeichen des Gedenkens und des Friedens auf den Kleinen Kiel gesetzt werden. Auch in diesem Jahr steht die Zusammenkunft als Zeichen für einen Waffenstillstand im Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine.

Bereits am Samstag, 5. August 2023, um 12.00 Uhr findet ein Friedensgebet in der Nikolaikirche am Alten Markt statt, das vom Gesprächskreis für christliche Friedensarbeit organisiert wird.

Die Lotosblütenaktion wird unterstützt vom Arbeitskreis Städtesolidarität. Mitglieder sind der Gesprächskreis für christliche Friedensarbeit, die Hiroshima-Arbeitsgemeinschaft, IPPNW, DGB Kiel Region und Mitglieder der Ratsversammlung. Den Vorsitz hat Kiels Stadtpräsidentin.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Bildquelle: pixelio.de