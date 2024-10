Gebärdensprachliche Themenführung im Schifffahrtsmuseum Fischhalle

Wann: Samstag, 2. November 2024, 16.00 Uhr Wo: Schifffahrtsmuseum Fischhalle Eintritt: frei, Anmeldung über museum@kiel.de

Mit der Verlegung der preußischen Marinestation der Ostsee von Danzig nach Kiel im Jahr 1865 begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt. In den folgenden Jahrzehnten erlebte Kiel einen rasanten Aufschwung und entwickelte sich zum wichtigsten Kriegshafen des Deutschen Reiches. Die Zahl der Marineeinrichtungen, Werften und Arbeiter stieg stark an, sodass Kiel innerhalb von nur 40 Jahren zu einer bedeutenden Großstadt heranwuchs.

Die Themenführung "Kiel und die Marine 1865 bis 2015" im Schifffahrtsmuseum Fischhalle beleuchtet diese spannende Entwicklung. Sie gewährt den Besuchern Einblicke in den Aufstieg und die Entwicklung Kiels zu einem wichtigen Werften-, Wirtschafts- und Rüstungsstandort. Dank der Unterstützung durch eine Gebärdendolmetscher ist die Führung besonders für Menschen mit Hörbeeinträchtigung geeignet.

Das Schifffahrtsmuseum Fischhalle befindet sich am Wall 65 in Kiel. Der Eintritt zur Themenführung ist frei, das Museum bittet jedoch um Anmeldung per E-Mail an museum@kiel.de. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Themenführung findet im Rahmen des Interreg-Projekts "Kulturperle der Ostseeregion" statt. Das Interreg-Programm "Interreg Baltic Sea Region 2021-2027" ist Teil der "EU Strategy for the Baltic Sea Region" und fördert Regionen im Bereich der Ostsee. Wir berichteten bereits über ein Graffiti, das im selben Zusammenhang entstanden ist, sowie über den Kulturabend mit weiteren nominierten Städten rund um die Ostsee.