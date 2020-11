Ratsversammlung beschließt Gebührenanpassung für Abfall und Straßenreinigung

Nach einem Jahr der Gebührenstabilität 2020 muss der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) 2021 die Gebühr für die Restabfallentsorgung um 8,5 Prozent anheben. Eine 120-Liter-Restabfalltonne, alle zwei Wochen geleert, wird nach dem Jahreswechsel eine Monatsgebühr von 14,67 Euro kosten statt bisher 13,52 Euro.

Mit der Gebührenanhebung reagiert der ABK unter anderem auf Kostensteigerungen für die Abfallbehandlung sowie auf gestiegene Kosten für die Abnahme verschiedener Abfallstoffe, die die Kieler bei den zwei Wertstoffhöfen abgeben können. Zudem deckt der ABK damit auch aktuelle Zinsverluste sowie ein Einnahmedefizit aus dem Jahr 2017, wozu der ABK rechtlich verpflichtet ist. Weil Gebührenüberschüsse aus vergangenen Jahren weitestgehend aufgebraucht sind, kann der ABK die Mehrkosten auch nicht mehr – wie im Vorjahr – aus Finanzreserven decken.

Eine zweite Gebührenänderung betrifft die Bioabfallsammlung. Weil ein seit zehn Jahren bestehender Bioabfallverwertungsvertrag mit aus heutiger Sicht sehr günstigen Verwertungspreisen ausläuft, musste der ABK die Bioabfallverwertung ab 2021 neu ausschreiben. Der neue Vertrag sichert die ökologische Verwertung der Kieler Bioabfälle für weitere zehn Jahre, jedoch zu den heute marktüblichen Konditionen.

Als Folge davon steigt die Bioabfallgebühr um 20,8 Prozent. Um die Kosten zu decken, müsste die neue Gebühr eigentlich noch höher ausfallen. Der ABK will hier aber die Wiederverwendbarkeit des Biomülls aus ökologischer Sicht höher bewerten und die Kosten durch eine rechtlich zulässige höhere Subventionierung des Fixkostenanteils abmildern. Eine 120-Liter-Bioabfalltonne, die alle zwei Wochen geleert wird, soll im kommenden Jahr eine Monatsgebühr von 8,70 Euro kosten (2020: 7,20 Euro).

Die beschlossene Gebührenanpassung beinhaltet auch eine Gebührensenkung um 11,8 Prozent für die Altpapierentsorgung. Dem ABK ist es gelungen, neue Verträge zu niedrigeren Preisen auszuhandeln. Eine 120-Liter-Papiertonne mit vierwöchentlicher Leerung wird ab 2021 monatlich nur noch 0,65 Euro Gebühr kosten (2020: 0,73 Euro).

Gesenkt werden mit dem Jahreswechsel auch die Transportzuschläge um 3,9 Prozent. Transportzuschläge werden vom ABK berechnet, wenn Abfallbehälter mit mehr Aufwand als üblich vom Standplatz abgeholt werden müssen, beispielsweise wenn die Müllwerker sie über Treppenstufen ziehen oder weite Wege von der Straße bis zum Tonnenstandplatz gehen müssen.

Die Straßenreinigungsgebühr wird der ABK ab 2021 leicht anheben auf 0,68 Euro monatlich je Meter Straßenfrontlänge des Grundstückes bei wöchentlicher Reinigung (2020: 0,63 Euro). Die Gründe hierfür sind gestiegene Entsorgungskosten für Papierkorbabfälle und Straßenkehricht sowie der Zuwachs von Aufgaben und der damit verbundene Anstieg von Kosten für mehr Personal. In diesen Kosten enthalten sind auch Laubentsorgung und der städtische Winterdienst.

Dem einzelnen Kieler Haushalt entstehen durch die Gebührenanpassungen insgesamt nur moderate Kostensteigerungen. Dazu ABK-Werkleiter Christian Schmitt: "Für einen durchschnittlichen Musterhaushalt in einem Mehrfamilienhaus mit 25 Wohneinheiten und 60 Meter Straßenfrontlänge des Grundstücks haben wir eine Gebührenanpassung von 12,28 Euro im Jahr ausgerechnet. Das sind rund 1,02 Euro im Monat mehr für eine gut funktionierende, ökologisch ausgerichtete öffentliche Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die auch in der Pandemie die Entsorgungsleistungen zuverlässig durchführt."

Die Ratsversammlung hat am 19. November 2020 ebenfalls ein Zero-Waste-Konzept beschlossen. Damit wird sich Kiel als erste Stadt Deutschlands um die Zertifizierung als Zero.Waste.City bewerben. Schwerpunkt des Konzeptes ist dabei Abfallvermeidung in allen Bereichen, vor allem in privaten Haushalten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel