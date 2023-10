"Ganze Tage Ganze Nächte" im Theater die Komödianten

Wann? Donnerstag, 26. Oktober 2023, ab 20.00 Uhr

Weitere Termine: Immer Do, Fr und Sa, um 20.00 Uhr bis zum 2. Dezember 2023 Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: 28,- Euro (ermäßigt 22,- Euro); Schüler:innen und Studierende 8,- Euro Tickets: Abk. immer ab 18.00 Uhr und Vvk. in der Buchhandlung Liesgesang und im Citti-Markt

Ein spannender Theaterabend über Frauen und Männer. Die Spieler? Ein Trio. Treffsicher, authentisch und aktuell wie nie beleuchtet das Stück die Pluralität der Perspektiven von Frauen und Männern in der modernen Gesellschaft und lässt das Publikum gleichzeitig packend in verschiedene Dimensionen des Lebens und der Liebe eintauchen – zwischen dem, was zwischen Menschen sein könnte, und dem was ist.