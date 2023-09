Futur3 Festival geht in die sechste Runde

Vom 5. bis zum 22. September 2023 bietet das Kultur- und Kunstfestival in der Holstenstraße in der Kieler Innenstadt verschiedene Workshops und Ausstellungen zu den Themen Malerei, Bildhauerei und Medien an. Außerdem gibt es am 16. September 2023 am Bootshafen einen Ausflug in faszinierende Klangwelten.