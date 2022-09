Fünf neue Blühwiesen für Kiel

18 Blühwiesen sollen die 18 Ortsbeiratsbezirke der Landeshauptstadt Kiel bunter machen, so sieht es der Kieler Aktionsplan zum Bienenschutz vor. Das Programm soll durch die Schaffung zusätzlicher Lebensräume, Nahrungsangebote und Nistplätze die Biodiversität fördern und einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten.

In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits acht Wiesen umgestaltet und locken nun Bienen, Schmetterlinge und viele weitere Insekten an.

Fünf neue Blühwiesen waren für dieses Jahr geplant und nachdem im August die erste Blühfläche auf der Schleusenwiese in Holtenau vorgestellt wurde, sät das städtische Grünflächenamt in den nächsten Wochen die vier weiteren Wiesen mit einheimischen Wildkräutern, Blumen und Gräsern neu an, damit es dort in Zukunft auch summt und brummt.

Kinder und Jugendliche aus benachbarten Kitas, Schulen und Jugendtreffs unterstützen die Gärtner. Zudem beteiligen sich die Ortsbeiräte sowie Vereine und verschiedenen Einrichtungen aus den Ortsteilen an den Aktionen.

Die vier neuen Blühwiesen entstehen

in Suchsdorf, Grünfläche am Steenbeker Weg (gegenüber dem Baumarkt), Donnerstag, 8. September 2022 , ab 10.00 Uhr;

, ab 10.00 Uhr; in Russee, ehemaliger Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Pfad, Dienstag, 13. September 2022 , ab 11.00 Uhr;

, ab 11.00 Uhr; in der Wik, Grünanlage Homannstraße (neben Holtenauer Straße 280), Mittwoch, 21. September 2022 , ab 11.00 Uhr; und

, ab 11.00 Uhr; und in Schreventeich, Grünstreifen an der Eckernförder Straße (vor dem Professor-Peters-Platz), Mittwoch, 28. September 2022, ab 10.30 Uhr.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei den Terminen vor Ort zu beteiligen.

