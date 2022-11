Führung zur Historie der Kieler Woche

Wann? 12., 19. und 26. November 2022, jeweils um 14.30 Uhr Wo? Schifffahrtsmuseum Fischhalle Eintritt: frei Anmeldung: telefonisch unter 0431/9013428

Mehr über die Historie der Kieler Woche können Interessierte an drei Samstagen im November im Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65, erfahren. Am 12., 19. und 26. November 2022 jeweils um 14.30 Uhr lädt Museumspädagogin Susanne Mohr zu einer besonderen Themenführung durch die Dauerausstellung in der Fischhalle ein.

Unter dem Titel "Die Kieler Woche – vom Glanz der Kaiserzeit bis heute" geht es um die seglerischen Ursprünge, die regelmäßigen Besuche von Kaiser Wilhelm II., die Folgen der Weltkriege und den Neustart als Segel- und Festwoche ab 1949.

Der Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3428 wird gebeten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel