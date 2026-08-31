Wann? Sonntag, 6. September 2026, 14.00 Uhr Wo? Kieler Schlossgarten Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei der Führung?

Am Sonntag, 6. September 2026, startet um 14.00 Uhr ein Spaziergang mit Landschaftsarchitekt Reiner Peters durch das historische Gartenkunstwerk. Treffpunkt ist der Innenhof des Kieler Schlosses am Schlossplatz 2. Die Teilnahme ist kostenlos und bietet spannende Einblicke in ein einzigartiges Stück Stadtgeschichte.

Welche Themen werden behandelt?

Die Führung beleuchtet die wechselvolle Geschichte des Schloßgartens, der zwischen repräsentativem Barockgarten und Dornröschenschlaf pendelte. Ihr erfahrt, wie die Wiederherstellung in den vergangenen 20 Jahren gelang. Außerdem erklärt Peters, welche Anforderungen eine ansprechende Pflege heute mit sich bringt.

Warum lohnt sich der Besuch?

Der Schloßgarten ist mehr als nur eine Grünfläche, er ist ein lebendiges Zeugnis der Gartenkunst. Die fachkundige Führung zeigt euch Details, die ihr beim normalen Spaziergang übersehen würdet. Zudem ist die Veranstaltung Teil der Reihe "Von Schuttbergen zu grünen Erholungsorten" und vermittelt, wie aus historischen Anlagen moderne Erholungsorte entstehen.

Wie erreicht ihr den Treffpunkt?

Der Innenhof des Kieler Schlosses liegt zentral am Schlossplatz 2 und ist gut erreichbar. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe findet ihr unter www.kiel.de/gruentangente. Plant am besten etwas Zeit ein, um vor Beginn entspannt anzukommen.

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