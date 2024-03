Frühlingswochen in der Stadtbücherei

Am Aktionstag "Rund um das Beet" am Samstag, 9. März 2024, können große und kleine Menschen in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus ein frühlingshaftes Programm erleben. Um 10.30 Uhr wird für kleine Krabbler das Bildertheater Kamishibai "Die drei Schmetterlinge" mit Reimen und Fingerspielen rund um Natur und Tiere gezeigt. Es richtet sich an die Allerkleinsten (ein bis drei Jahre) und ihre Begleitung.

Um 12.00 Uhr sind dann Honigverkostung und Kerzendrehen mit dem Imkereiverein Kiel im Angebot. Die Geschichte vom kleinen Murmeltier Bruno wird um 14.30 Uhr im Bilderbuchkino "Das verspreche ich dir" erzählt. Bruno erwacht nach seinem ersten Winterschlaf und geht voller Eifer durch die ihm noch unbekannte, bezaubernde Welt. Ebenfalls um 14.30 Uhr können Interessierte einem Vortrag des Permakulturzentrums Kiel e.V. lauschen. Am Aktionssamstag hat die Bücherei für alle länger bis 16.00 Uhr geöffnet.

Am Dienstag,19. März 2024, zeigt die Zentralbücherei im Neuen Rathaus das Bilderbuchkino "Das Samenkorn". Danach pflanzt ein Gärtner mit den Kindern Radieschen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren.

Das Landestheater präsentiert am Mittwoch, 26. März 2024, um 16.00 Uhr das Puppenspiel "Häschen tröstet". Das Puppenspiel wird in der Stadtteilbücherei Mettenhof für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. Dabei geht es um Charlie, einen einstürzenden Turm aus Bauklötzen, aufmunternde Freunde und einen kleinen Hasen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel