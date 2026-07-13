Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Tag mit einem Frühstück direkt am Wasser zu beginnen. Besonders die Kieler Förde und die verschiedenen Hafenbereiche laden dazu ein, kulinarische Genüsse mit maritimem Flair zu verbinden. Frühstücken mit Fördeblick – die schönsten Locations Entlang der Kiellinie und am Seegarten finden sich charmante Cafés und Restaurants, die ihre Gäste mit Blick aufs Wasser verwöhnen. Hier könnt ihr bei einem ausgiebigen Frühstück die vorbeiziehenden Segelboote beobachten und die entspannte Hafenstimmung genießen. Viele Lokale bieten Außenterrassen direkt am Ufer, die besonders in den Sommermonaten sehr beliebt sind. Vom klassischen Frühstück bis zum maritimen Brunch Die Auswahl reicht vom klassischen Frühstücksbuffet über maritime Spezialitäten bis hin zu veganen und vegetarischen Optionen. Frischer Fisch, regionale Produkte und hausgemachte Backwaren stehen häufig auf den Speisekarten. Am Wochenende bieten viele Frühstückslokale in Kiel zudem ausgedehnte Brunch-Angebote an. Beliebte Wasserlage-Spots in Kiel Besonders gefragt sind Standorte am Ostufer, im Kieler Hafen und rund um den Bootshafen Düsternbrook. Diese Bereiche kombinieren urbanes Ambiente mit direktem Zugang zur Förde und schaffen so eine einzigartige Atmosphäre für das Frühstück am Morgen. Wir haben für euch die besten Frühstückslokale am Wasser in Kiel herausgesucht: 1. Der Alte Mann

Das kleine Museumscafé "Der Alte Mann" liegt direkt am Wasser in Kiel und bietet täglich von 10.00 bis 15.00 Uhr Frühstück und Mittagsgerichte an. Das maritime Café mit Hafenblick serviert von Dienstag bis Sonntag warme Speisen in entspannter Atmosphäre. Besonders beliebt sind die wechselnden Abend-Specials am Freitag: Von nordischen Tapas mit Sprizz über saftige Steaks bis hin zu den beliebten Moules & Frites in verschiedenen Varianten. Standort: Wall 65

Wall 65 Website: deraltemann-kiel.de 2. LUZIFER Foerdeblick

Das LUZIFER Foerdeblick bietet den perfekten Start in den Tag mit spektakulärem Blick über die Kieler Förde. Gäste genießen ihr Frühstück direkt am Wasser und beobachten vorbeifahrende Segelboote, Yachten und Passagierschiffe. Das reichhaltige Frühstücksbuffet verwöhnt mit frisch gebackenen Broten und Brötchen aus eigener Backstube, hausgemachter Marmelade sowie einer großen Auswahl an Aufschnitt, Käse und Fisch. Die Küstenküche setzt auf Regionalität und Saisonalität. Kaffee und Espresso rösten sie in der hauseigenen Rösterei selbst. Das ASGAARD-Bier stammt aus eigener Brauerei. Standort: Kanalstraße 85

Kanalstraße 85 Website: luzifer89.de 3. Nordwind

Das Nordwind in Kiel serviert Frühstück direkt am Wasser mit Blick auf die Kieler Förde. Unter der Woche können Gäste von 9.30 bis 11.30 Uhr frühstücken, am Wochenende sogar bis 12.00 Uhr. Das Restaurant bietet die perfekte Kombination aus entspannter Atmosphäre und maritimem Flair. Nach dem Frühstück wartet der Mittagstisch von Montag bis Freitag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr auf hungrige Besucher. Ab 12.00 Uhr steht zusätzlich die komplette A la Carte Karte zur Verfügung. Das Nordwind punktet mit seiner Lage direkt am Wasser und macht jeden Restaurantbesuch zu einem besonderen Erlebnis mit Meeresrauschen und Fördeblick. Standort: Kiellinie 61

Kiellinie 61 Website: nordwind-kiel.de 4. Ute im Bikini

Das Strandbistro am Falckensteiner Strand in Kiel bietet seit 2019 hausgemachten Brunch direkt an der Ostsee. Jeden Samstag und Sonntag ab 11.00 Uhr serviert das Team frische, regionale Gerichte ohne Buffet-Stress – alles kommt direkt an den Tisch. Der Blick aufs Meer macht jeden Bissen zum besonderen Erlebnis. Das Bistro setzt auf ehrliche Küche ohne Schnickschnack. Frische Zutaten aus der Region werden liebevoll zu einfachen, aber hochwertigen Gerichten verarbeitet. Vegetarische und vegane Optionen stehen ebenfalls auf der Karte. Hunde sind herzlich willkommen, Kinder können in der kleinen Sandküche neben der Terrasse spielen. Neben dem beliebten Wochenend-Brunch öffnet Ute im Bikini auch unter der Woche für Kaffee, Kuchen und Strandküche. Das Team organisiert zudem private Feiern wie Geburtstage, Firmenfeste oder After-Wedding-Brunches – wahlweise draußen mit Sand unter den Füßen oder drinnen am gemütlichen Kamin. Standort: Falckensteiner Strand 71

Falckensteiner Strand 71 Website: ute-im-bikini.de 5. Elefant am Strand

Das Strandcafé am Falckensteiner Strand verbindet seit 2016 maritimes Flair mit hausgemachten Leckereien. Gäste genießen auf der Sonnenterrasse den Blick auf die Kieler Förde, Laboe und die offene Ostsee. Schiffe ziehen vor dem Fenster vorbei, während Möwen am Himmel kreisen. Die Küche backt alle Kuchen selbst - vom legendären Käsekuchen über Donauwelle bis zum New York Cheesecake. Herzhafte Waffeln gibt es in kreativen Variationen: mit Jalapenos und Käse, Champignons oder Rote-Bete mit Ziegenkäse. Viele Optionen sind auch vegan und glutenfrei erhältlich. Das Café setzt auf Nachhaltigkeit: Fairtrade-Kaffee von GEPA, Milch von der regionalen Angelner Molkerei Jensen und Ostmost-Streuobst-Schorlen. Laktosefreie und Hafermilch kosten keinen Aufpreis. Dazu gibt es das "Eis am Stiel aus Kiel" von Packeis. Familien schätzen die Sandkiste und den Strand zum Spielen. Hunde sind willkommen. Das Café ist ganzjährig geöffnet und bietet auch im Winter gemütliche Stunden am Kamin. Der barrierefreie Zugang macht es für alle zugänglich. Standort: Falckensteiner Strand 81

Falckensteiner Strand 81 Website: elefant-am-strand.de 6. Blauer Engel Kiel

Das Music-Café und Bar Blauer Engel liegt direkt am Kieler Hafen und bietet Gästen einen einzigartigen Blick auf das Wasser, die Möwen und das maritime Treiben. Das Lokal an der Kaiserstraße 47 überzeugt mit seiner besonderen Atmosphäre direkt an der Hörn-Klappbrücke und dem Fördedampfer-Anleger. Die kleine, aber feine Küche serviert täglich ab 10.00 Uhr frische Speisen. Für Kaffeeliebhaber steht eine italienische Kaffeemaschine bereit, dazu gibt es eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen und Torten. Das Getränkeangebot umfasst professionell gemikte Cocktails, interessante Spirituosen und feine Weine. Neben dem kulinarischen Angebot punktet der Blaue Engel mit seinem vielfältigen Kulturprogramm. Hier finden regelmäßig Tango-, Swing- und Salsa-Abende statt. Sessions, Konzerte, Theater und Live-Shows sorgen für Abwechslung. Echte Vinyl-Platten werden noch aufgelegt. Standort: Kaiserstraße 47

Kaiserstraße 47 Website: blauerengel-kiel.de 7. MOBY

Das Restaurant direkt an der Kiellinie bietet Frühstück mit traumhaftem Blick auf die Kieler Förde. MOBY ist die Adresse für kreative Fischgerichte und innovatives Seafood. Das Team setzt auf regionale Partner und nachhaltige Produkte. Die Brötchen kommen vom Bioland Traditionsbäcker Passader Backhaus, knackfrisches Gemüse von Brötzmann und die Milch von Rieckens Landmilch. Den Kaffee liefert Loppo aus Kiel, das Eis kommt von Packeis und das Bier von lille. Auch Viva con Agua und fritzkola aus Hamburg gehören zu den Partnern. Reservierungen sind nicht nötig – einfach vorbeikommen und das Frühstück am Wasser genießen. Neben Limos und Bier gibt es auch Longdrinks und andere feine Getränke. Standort: Kiellinie 61a

Kiellinie 61a Website: mobykiel.de Weitere kulinarische Highlights und Geheimtipps in Kiel findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

Häufig gestellte Fragen

Welche Kieler Stadtteile eignen sich besonders für Frühstück am Wasser? Besonders beliebt sind die Kiellinie, Düsternbrook, der Seegarten und das Ostufer – alle bieten direkten Fördeblick und maritime Atmosphäre. Kann man in Kiel auch im Winter draußen am Wasser frühstücken? Viele Lokale bieten beheizte Außenbereiche oder Wintergärten mit Glasfronten, sodass ihr auch in der kalten Jahreszeit den Wasserblick genießen könnt. Gibt es Frühstückslokale am Wasser mit Brunch-Angebot? Ja, zahlreiche Cafés und Restaurants an der Förde bieten am Wochenende ausgedehnte Brunch-Buffets mit Blick aufs Wasser an. Sind die Frühstückslokale am Wasser in Kiel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? Die meisten Locations entlang der Förde sind gut mit Bus oder Fahrrad erreichbar, viele liegen zudem in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt.

Ortsinformationen Der Alte Mann Wall 65 24103 Kiel 0431/90884208 E-Mail Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Luzifer Fördeblick Kanalstraße 85 24159 Kiel 04/3132097424 Website

Nordwind Kiellinie 61 24105 Kiel 0431/57080110 E-Mail Website Instagram

Elefant am Strand Falckensteiner Strand 81 24159 Kiel 0431/53038143 E-Mail Website Facebook

Blauer Engel Kaistraße 47 24114 Kiel 0431/8001919 E-Mail Website Facebook Instagram