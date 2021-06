Frischer Fisch an der Ostsee Schleswig-Holstein

So müssen Ostseefans nicht lange nach der passenden Gelegenheit suchen. Wie der Fisch auf den Teller kommt, zeigt hingegen die neueste Folge der Podcast und Videoreihe Ostseelauschen. Unter www.ostseelauschen.de berichtet der Hobbyfischer Rainer Lüddeke aus Laboe von seiner Leidenschaft, nimmt die Gäste virtuell mit auf seinen Kutter und gibt Rezepttipps zur eigenen Zubereitung.

"Das Meer, der Fisch, Laboe – das gehört einfach zusammen und für mich gibt es einfach nichts Besseres als die Fischerei. Das werde ich nie loslassen", sagt Rainer Lüddeke über sein liebstes Hobby. "Wenn ich draußen auf See bin, vergesse ich alles, was hinter mir ist. Da bin ich ein ganz anderer Mensch." Wer wissen möchte, wie er das meint, lernt den Nebenerwerbsfischer in der neuen Folge "Ostseelauschen" kennen. Dort gibt er ganz nebenbei auch noch einfache Zubereitungstipps seiner "Kutterscholle".

Wer einen Restaurantbesuch bevorzugt, schaut auf der Webseite www.ostsee-schleswig-holstein.de/fischrestaurants nach. Hier finden Fischfans eine große Anzahl an Gaststätten zwischen Glücksburg und Travemünde sowie in der Holsteinischen Schweiz aufgelistet – je nach Standort und eigenem Geschmack.

Ganz frischen Fang gibt es direkt vom Kutter. Wo genau, zeigt das genannte Info Portal www.fischvomkutter.de. Es enthält täglich aktuelle Anlandungen von Booten, die SMS-Meldungen der Fischer und Verkaufszeiten in ganz Schleswig-Holstein. Der Ort kann gezielt ausgewählt werden. An der Ostsee sind unter anderem Heikendorf, Kalifornien, Möltenort oder Wendtorf dabei.

Auch Freunde des Fischbrötchens finden eine große Auswahl an Alternativen in der Region. Einige Buden mit speziellen Angeboten, wie beispielsweise selbstgemachtem Sanddorn Chutney, veganen Fischbrötchen oder auch Lachsburgern, stellt die Seite www.aufgefisht.de vor. Hier sind die "Fischköppe" Simone und Ali unterwegs und besuchen die besten Buden.

Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holstein erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de und alle Folgen "Ostseelauschen" auf www.ostseelauschen.de, in allen gängigen Podcast-Portalen sowie im YouTube-Kanal der Ostsee Schleswig-Holstein.

Quelle: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.