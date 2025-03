Frequenz_Festival 2025: Klangkunst-Konzert mit "airborne extended"

Das Frequenz_Festival in Kiel bringt seit 2018 jedes Jahr experimentelle Musik und audiovisuelle Kunst in Stadt und Region. Vom 16. bis 23. Mai 2025 werden internationale Künstler und Künstlerinnen in über 20 Veranstaltungen neuartige Klang-Kunst präsentieren. Den Auftakt macht am Samstag, 29. März 2025, um 19.00 Uhr das Quartett "airborne extended" mit ihrem Konzertformat "Transnatural#3" im Kesselhaus der Muthesius-Hochschule Kiel.