Mac, Smartphone, Fehler machen – freie Plätze in vhs-Kursen im neuen Jahr

Im Aufbaukursus "Arbeiten mit dem Mac" können sich Interessierte mit sicheren Grundlagenkenntnissen weiterführende Funktionen aneignen. Sie lernen, besser und leichter Ordnung zu halten, den Umgang mit mehreren Benutzerkonten oder Grundlagen von iCloud und Apple-ID. Der Kursus beginnt am 11. Januar 2023 und umfasst sechs Termine.



Smartphones sind allgegenwärtige Begleiter des täglichen Lebens. Der Kursus "Smartphone mit Muße I" wendet sich an alle, die Smartphones entspannt und auf ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst nutzen wollen – privat oder im Beruf. Besonders Apps sollen probiert und besprochen werden. Der Kursus startet ebenfalls am 11. Januar 2023 und findet an sechs Terminen statt.



Der Workshop "3D-Druck für Neugierige" vermittelt die Grundlagen des 3D-Druckens. Der gesamte Prozess wird vorgestellt mit dem Ziel, eigene Objekte herzustellen. Für den sechsteiligen Kursus sollte man sichere PC-Grundlagen mitbringen. Los geht es am 12. Januar 2023.



Fehler passieren immer. Häufig werden diejenigen, die einen Fehler machen, getadelt. Doch das führt oft zu weiteren Fehlern und zu einem angespannten (Arbeits-)Klima. Oder man ärgert sich über sich selbst, weil man einen Fehler gemacht hat. Besser ist es, konstruktiv und offen mit Fehlern umzugehen, daraus zu lernen und anderen diese Erfahrung weiterzugeben. Das Seminar "Fehler als Chancen nutzen" findet am 14. Januar 2023 statt.



Viele kennen das Gefühl, festgefahren zu sein, ob beruflich oder privat. Es kommen neue Aufgaben im Berufsleben dazu. Kinder gehen aus dem Haus, und es stellt sich die Frage, was passiert nun? Wer sich dann unsicher fühlt und den Eindruck hat, sich selbst im Weg zu stehen, lernt im Seminar "Change your life – Jetzt ist Ihre Zeit!" Methoden kennen, die bestärken sollen. Die Teilnehmer:innen sollen Selbstvertrauen entwickeln, Mut spüren und sich trauen, etwas Neues auszuprobieren. Das zweitägige Seminar wird am 21. und 22. Januar 2023 in der Förde-vhs Schwentinental, Mergenthaler Straße 12, veranstaltet.



Schwerpunkt des Kurses "Kreative Bildbearbeitung mit Photoshop Elements" ist der künstlerische und spielerische Umgang mit dem Medium Digitale Fotografie. Es geht um Farbverfremdungen, Grafikfilter, Fotomontagen, einfache Retusche und Freisteller. Die praktische Umsetzung der Bildbearbeitung, gerne an eigenen Fotos, bildet den zweiten Block des Seminars. Voraussetzungen sind erweiterte PC-Kenntnisse und fotografische Grundkenntnisse. Der Kursus findet ebenfalls am 21. und 22. Januar 2023 statt.



Weitere Informationen zum Kursprogramm der Förde-vhs, zu Kosten und Zeiten finden Interessierte online unter www.foerde-vhs.de.



Quelle: Landeshauptstadt Kiel