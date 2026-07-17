Kurs für Einsteiger

Der erste Bildungsurlaub findet vom 17. bis 21. August 2026 statt und richtet sich an Einsteiger mit Grundkenntnissen. Unter Leitung der Fotografin Betti Bogya vertieft ihr technische und gestalterische Grundlagen. Schwerpunkte liegen auf Portrait- und Reportagefotografie. Die tägliche Bildanalyse hilft euch, euren individuellen Stil zu entwickeln.

Ihr arbeitet täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr im Gustav-Radbruch-Haus in der Muhliusstraße. Neben der Studioarbeit stehen Exkursionen und Ausstellungsbesuche auf dem Programm. Die Reflexion eurer Arbeit im beruflichen Kontext ist dabei ein zentraler Bestandteil. So verbindet ihr kreatives Arbeiten mit praktischem Nutzen.

Kurs für Fortgeschrittene

Der zweite Bildungsurlaub läuft vom 31. August bis 4. September 2026 und wendet sich an Fortgeschrittene. Ihr solltet bereits mit fachlichen Begriffen vertraut sein und erste Erfahrungen mitbringen. Der Kurs vertieft eure technischen Fertigkeiten und erweitert euer gestalterisches Repertoire. Perfekt, um den nächsten Schritt zu machen.

Ihr beschäftigt euch intensiv mit Blitzfotografie und Makrofotografie. Die bildkompositorische Arbeit steht im Mittelpunkt des Unterrichts. Die praktischen Einheiten finden sowohl im Studio als auch im Freien statt. So sammelt ihr vielseitige Erfahrungen unter unterschiedlichen Bedingungen.

Für beide Kurse benötigt ihr eine digitale Spiegelreflexkamera oder Systemkamera. Die Kursgebühr beträgt jeweils 195,- Euro für die komplette Woche. Das Equipment solltet ihr bereits grundlegend bedienen können. Dann holt ihr aus dem Bildungsurlaub das Maximum heraus.

Anmeldung bei der Förde-vhs

Die Anmeldung erfolgt direkt bei der Förde-vhs unter der Kieler Telefonnummer 901-5200. Alternativ könnt ihr euch per E-Mail an info@foerde-vhs.de wenden. Auch eine Online-Anmeldung ist möglich. Die Plätze sind begrenzt, also meldet euch rechtzeitig an.

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