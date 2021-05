Foto-Kursus für Jugendliche bei Förde-vhs

Wann? 15. Mai bis 5. Juni 2021, jeweils 10.00 bis 12.15 Wo? Online Kosten: 45,- Euro Anmeldung: Bis zum 13. Mai 2021 unter 0431/901-5200, per Mail an info@foerde-vhs.de oder im Internet unter www.foerde-vhs.de

An vier aufeinanderfolgenden Sonnabenden ab dem 15. Mai 2021 (bis 5. Juni 2021, 10.00 bis 12.15 Uhr) gestalten Jugendliche unter Anleitung der Künstlerin Elise Breitsprecher Geschichten und fotografieren diese.

Beim Foto-Kunst-Kursus kommen Zeichnungen, gefundene Gegenstände, selbst gefertigte Fingerpuppen oder der eigene Körper zum Einsatz. Experimentiert wird mit verschiedenen fotografischen Gestaltungsmitteln.

Am Ende des Kurstages werden kleine Wochenaufgaben verteilt. So kann beispielsweise ein Fotoauftrag als digitale Stille Post zwischen den Gruppenmitgliedern weitergereicht und verändert werden. In der "Big Foto-Story Show" am letzten Kurstag führen alle ihre Geschichten vor.

Die Teilnahme kostet 45,- Euro. Für Inhaber der Kiel-Karte ist der Kursus ermäßigungsfähig. Anmeldungen für den Onlinekursus sind bis zum 13. Mai 2021 unter der Kieler Telefonnummer 901-5200, per Mail an info@foerde-vhs.de oder im Internet unter www.foerde-vhs.de möglich.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel