Folkband "Schmelztiegel" feiert 50-jähriges Jubiläum in Blumenthal

Wann: Samstag, 9. November 2024, 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr) Wo: Dorfgemeinschaftshaus Blumenthal Eintritt: 16,- Euro (zzgl. 1,60,- Euro Gebühren), ermäßigt 15,- Euro, Abendkasse 18,- Euro

Der Legende nach fanden die damals noch jungen Männer auf einem Dachboden eine Handvoll seltsamer Instrumente und beschlossen spontan, damit Musik zu machen. Nur drei Tage später hatten sie ihren ersten Auftritt.

Auch 50 Jahre später erfreuen die "Urgesteine des norddeutschen Folks" ihr Publikum mit handgemachter Musik. Zur aktuellen Besetzung gehören neben den Gründungsmitgliedern auch Volker Linde am Bass und Akkordeon, Markus Zell an den Schlagwerken sowie seit 2004 Sigrid Westphal an Geige und Gesang.

Das Programm von "Schmelztiegel" besteht aus Eigenkompositionen, gewürzt mit schwungvollen Instrumentals aus aller Herren Länder. Einzigartig sind die ausgeklügelten Arrangements für traditionelle, akustische Instrumente von Drehleier bis Cajon und von Tuba bis Udu-Drum, gepaart mit rockigen Klängen.

In den Texten reichen sich auf eigenwillige Weise der spröde Humor des Nordens und echte Liedermacher-Sensibilität die Hand. Die Musiker lassen Erfahrungen auch aus anderen Bereichen in die Folk-Musik einfließen und schaffen so einen unverwechselbaren Sound.

Tickets für das Jubiläumskonzert sind ab dem 1. Oktober über TixForGigs für 16,- Euro zzgl. Gebühren erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 18,- Euro, ermäßigt 15,- Euro für Kinder, Jugendliche, Studierende und Schwerbehinderte.

Veranstalter ist der Kulturblume e.V. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter blumenthal-sh.de/schmelztiegel-in-blumenthal, zur Band unter schmelztiegel-folk.de. Für Fragen und Ticketreservierungen steht der Veranstalter per E-Mail unter konzerte@kulturblume.org zur Verfügung.

