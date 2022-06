Foil Festival

Wann? 16. bis 19. Juni 2022 Wo? Seebrückenvorplatz Eintritt: frei

Am Schönberger Strand in Schleswig-Holstein treten vom 16. bis 19. Juni 2022 die besten Männer und Frauen im Wingfoilen in vier Altersstufen gegeneinander an. Das sportliche Programm beginnt am Donnerstag um 13 Uhr (so Wind und Wellen es zulassen) mit dem ersten Start des Regattafeldes und endet am Sonntag um 15.30 Uhr mit der Siegerehrung. Dazwischen liegen viele Wettkämpfe in den beiden Disziplinen Surf Slalom und Surf Freestyle.

Auf der weltgrößten WingFoil Strandmesse am Schönberger Strand stellen 36 Wing-, Foil- und Boardhersteller ihr Equipment zum Testen bereit. Wer testen möchte, muss nur seinen Personalausweis mitbringen und kann dann direkt vom Strand aus "losfliegen". WingFoil-Crashkurse finden ebenfalls mehrmals am Tag statt.