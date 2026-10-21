Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten: Jetzt Anträge für 2023 einreichen

Diese Projekte werden gefördert

Eure Projektidee muss einen klaren Nachhaltigkeitsfokus aufweisen. Gefördert werden Vorhaben aus den Bereichen Energie, Mobilität, Ernährung und Kreislaufwirtschaft. Auch Tauschdienste, lokale Produktion, soziales Unternehmertum und Bildung für nachhaltige Entwicklung sind förderfähig. Die Projekte sollen 2027 umgesetzt werden und sich an den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen orientieren.

Mit dem Förderfonds will die Stadt die Zivilgesellschaft für nachhaltiges Handeln sensibilisieren. Ihr sollt zum Mitmachen motiviert werden und innovative Ideen verwirklichen können. Neue Ansätze werden modellhaft erprobt und konkrete Projekte direkt vor Ort realisiert. Die Förderung ermöglicht es euch, Visionen für ein nachhaltigeres Kiel ohne große finanzielle Hürden umzusetzen.

So stellt ihr euren Antrag

Die Antragstellung läuft grundsätzlich digital ab. Alle Informationen zum Förderverfahren, zur Förderrichtlinie und das Antragsformular findet ihr auf der Seite der Stadt Kiel. Die Jury entscheidet voraussichtlich Anfang Dezember über die Förderung eurer Projekte.

Die Bewilligung steht allerdings unter dem Vorbehalt der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel. Bei Fragen zum Förderfonds und zur Antragstellung hilft euch der Sachbereich Internationales und Nachhaltigkeit im Büro der Stadtpräsidentin unter nachhaltigkeit@kiel.de weiter. Die Frist endet am 8. November, also nutzt die Chance für eure nachhaltigen Ideen.

Inspiration aus dem Nachhaltigkeitsbericht

Der kürzlich veröffentlichte dritte Kieler Nachhaltigkeitsbericht 2026 zeigt, wie vielfältig nachhaltige Entwicklung in Kiel bereits gestaltet wird. Der Voluntary Local Review (VLR) beleuchtet erstmals alle 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Er stellt zahlreiche Projekte, Entwicklungen und Herausforderungen in Kiel vor und bietet damit auch Anregungen für eure neuen Projektideen.

Ihr könnt euch inspirieren lassen und sehen, welche Ansätze bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Den vollständigen Bericht findet ihr hier zum Download. Durch die Förderung werden modellhafte Projekte möglich, die als Vorbild für weitere Initiativen dienen können. Eure Projekte tragen dazu bei, Kiel Schritt für Schritt grüner und lebenswerter zu gestalten.

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