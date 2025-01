Neuer Qualifizierungskurs für Kindertagespflege startet an der Förde-vhs

Am Mittwoch, 26. Februar 2025, beginnt an der Förde-Volkshochschule in Kiel ein neuer Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson. Der Kurs wird im Auftrag der Landeshauptstadt Kiel und des Kreises Plön durchgeführt und eröffnet den Teilnehmenden neue berufliche Perspektiven.