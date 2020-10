FLUTEN im Studio Filmtheater

Wann? Sonntag, 1. November 2020, 19.30 Uhr Wo? Studio Filmtheater Eintritt: ab 9,- Euro Tickets: Hier direkt Tickets bestellen.

Als Jonas seinen Job in einem Hamburger Startup verliert, schafft er es nicht, seiner Freundin davon zu erzählen. Stattdessen verirrt er sich immer weiter in Lügengeschichten, bis ihm die Dinge völlig entgleiten. Das Drifter-Drama, bei dem alle Dialoge improvisiert wurden, feierte bei den Hofer Filmtagen seine Festivalpremiere und war dort für den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" und den "Hofer Goldpreis" für die beste Regie eines Debüts nominiert.

Der Film thematisiert Ohnmachtsgefühle angesichts eines wachsenden Konkurrenz- und Erfolgsdrucks. "Je mehr wir alle uns zurückziehen, je mehr wir auch das Private einer neoliberalen Marktlogik unterwerfen, desto mehr verlieren wir an Empathie und der Fähigkeit zu lieben", sagt Autor und Regisseur Georg Pelzer über sein Debüt.

Auch die Machart des Films ist außergewöhnlich. Basierend auf einer 20-seitigen Handlungsbeschreibung wurden am Set alle Dialoge mit den Schauspielern improvisiert. Kameramann Christoph Hertel begleitete mit dokumentarischem Blick das Geschehen, stets ohne zu wissen, was als nächstes passieren würde. Aus über 60 Stunden Material entstand in einer anderthalbjährigen Schnittphase schließlich der fertige Film.

Vergangen Herbst feierte der Abschlussfilm von der Bauhaus-Universität Weimar dann bei den Hofer Filmtagen seine Festivalpremiere und war dort für den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" und den "Hofer Goldpreis" für die beste Regie eines Debüts nominiert.

Der Trailer zu FLUTEN

Quelle: Georg Pelzer