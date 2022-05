Flohmarkt und Gartenfest in Hassee

Am Samstag, 11. Juni 2022, veranstaltet ECHT.GUT., das Secondhand-Kaufhaus der Stadtmission, in der Hasseer Straße 49 einen ganz besonderen Flohmarkt. Zeitgleich findet nur wenige Meter entfernt in der Hasseer Straße 22 das bunte Gartenfest des van der Camer-Hauses statt.