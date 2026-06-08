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Was sind Flirtbird-Armbänder?

Die Flirtbird-Armbänder sind wiederverwendbare Erkennungszeichen für Singles, die offen für neue Begegnungen sind. Der Name lehnt sich an die Lovebirds an – kleine Papageienarten, die für ihre treue Paarbindung bekannt sind. Die Bänder haben ein einzigartiges Design und werden lokal und nachhaltig produziert. Ein Teil des Erlöses fließt in Projekte gegen Einsamkeit.

Während der Festivalwoche findet ihr die Flirtbird-Armbänder an mehreren Stellen. Das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 führt sie ebenso wie die Souvenirshops vor der Wasserschutzpolizei und auf dem Internationalen Markt. Ab dem 19. Juni sind die Bänder auch in inhabergeführten Geschäften rund um den Blücherplatz, in der Holtenauer Straße und in der Innenstadt erhältlich.

Wann finden Promotionaktionen statt?

Zusätzlich zu den festen Verkaufsstellen gibt es Aktionen an drei Terminen bzw. an drei Kieler Woche Bühnen. Am 19. Juni könnt ihr die Armbänder auf dem Rathausplatz entdecken. Das Radio BOB! Rockcamp ist am 21. Juni dabei, und an der Fördebühne findet am 24. Juni eine weitere Promotion statt. Hier habt ihr die Chance, direkt vor Ort ins Flirten zu kommen.

"Es geht darum, so wie früher zu flirten – ein Lächeln, ein netter Spruch, ein kurzes Gespräch", erklärt Initiatorin Heinke Koriath. In der digitalen Welt sei das viel zu selten geworden. Philipp Dornberger vom Kieler-Woche-Büro ergänzt: "Manchmal braucht es nur ein Armband und ein bisschen Mut für ein erstes Gespräch." Die Armbänder schaffen eine charmante Möglichkeit, direkt und offen aufeinander zuzugehen.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Wer ein Flirtbird-Armband trägt, signalisiert Offenheit für Kontakte. Andere Armband-Träger erkennen sich gegenseitig und können unkompliziert ins Gespräch kommen. Die Kieler Woche bietet dafür die perfekte Kulisse. Dort, wo Menschen sowieso gerne hingehen und in entspannter Atmosphäre feiern. Das Armband wird zum erschwinglichen Eisbrecher für neue Begegnungen.

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