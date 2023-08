Kulinarische Kiez-Stimmung in der oberen Holstenstraße

Wann? Premiere: 23. bis 27. August 2023, von 11.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Termine: 4. bis 8. Oktober 2023, von 11.00 bis 18.00 Uhr Wo? Obere Holstenstraße Eintritt: frei

Mit dem "Fleet Food Markt" lädt die älteste Fußgängerzone Deutschlands gleich zweimal in diesem Jahr ins Teilstück der oberen Holstenstraße in Kiel ein. An jeweils fünf Tagen im August und Oktober 2023 machen unterschiedliche Streetfood-Konzepte mit regionalen Angeboten Appetit darauf, die obere Holstenstraße einmal mit anderen Augen zu sehen.

Zwischen Altem Markt und Holstenfleet wird es kiezig! Mit dem jungen trendigen Standaufgebot, passenden Sitzmöbeln, Pflanzen und einer straßenüberspannenden Dekoration schaffen Kiel-Marketing und die Gewerbetreibenden des Quartiers eine besondere Aufenthaltsqualität und zeigen damit, dass genau hier ein modernes Innenstadt-Erlebnis möglich ist:

Das Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, präsentiert von regionalen Anbieter:innen und aufstrebenden Start-Ups aus der Kieler Gastro-Szene, reicht von traditionell bis innovativ! Die Besucher:innen erwartet an den fünf Tagen jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr besondere Spezialitäten wie delikate Kaffeekreationen, süße und herzhafte Küche, leckere Falafel und kreative Köstlichkeiten von lokalen Food-Start-Ups.

Für eine kühle Erfrischung sorgen ausgewählte Craftbeersorten und hausgemachtes veganes Eis. Das richtige Plätzchen zum Genießen und Verweilen bieten gemütliche Sitzmöglichkeiten.

Kiel kann Kiez! Der Ursprung des Fleet Food Marktes liegt im Quartiersprofilierungsprozess, den Kiel-Marketing 2021 angestoßen hat. Ziel ist es, die Kieler Innenstadt über kleinere Quartierszuschnitte wieder "anfassbarer" und identitätsstiftender zu machen.

Dazu gehört auch die Umsetzung kleinerer, auf das Quartier beschränkte Maßnahmen. Den Wunsch, in der oberen Holstenstraße einen lokalen Food-Markt zu etablieren, haben die Gewerbetreibenden vor Ort an Kiel-Marketing herangetragen. Nun sollen die beiden Testläufe zeigen, ob ab Frühjahr 2024 eine Verstetigung des Formats vorstellbar wäre.

Quelle: Kiel-Marketing