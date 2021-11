Flandernbunker: Gedenken an die Pogromnacht von 1938

Wann? 11., 17. und 26. November 2021, jeweils zm 19.00 Uhr Wo? Flandernbunker Eintritt: frei, Spenden erbeten Reservierung: unter info@Kriegszeugen.de oder per Telefon 0431/2606309

Im Rahmen der Veranstaltungen zu 1700 Jahren Jüdisches Leben in Deutschland und in Kooperation mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung, der Stadt Kiel und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit realisiert der Verein Mahnmal Kilian Mahnmal Kilian sieben Aufführungen. Es lesen die Kieler Schauspieler Ivan Dentler (Regie) und Felix Zimmer.

"Adressat Unbekannt", erstmals 1938 im New Yorker Story Magazine veröffentlicht, ist ein literarisches Meisterwerk von beklemmender Aktualität. Gestaltet als Briefwechsel über das Ende der Freundschaft zweier Galeristen in der Zeit des Nationalsozialismus.

Der jüdische Geschäftsmann Max Eisenstein und sein nichtjüdischer deutscher Partner Martin Schulse betreiben eine außerordentlich gutgehende Kunstgalerie in San Francisco, Kalifornien. Im Jahre 1932 übersiedelt Schulse von San Francisco nach München, wo er überzeugter Nationalsozialist wird. In den Briefen zeichnet sich der Verlauf des Schicksals ab. Die Geschichte nimmt ein dramatisches Ende. "Selten ist so viel in solcher Dichte ausgedrückt worden", heißt es in einer Rezension von L‘Humanité. "Welche Hellsichtigkeit! Und welche Kraft!"

Zur Premiere am Montag, 8. November 2021, sprach der Landesbeauftragter für politische Bildung Dr. Christian Meyer-Heidemann. Er ist Kooperationspartner des Vereins Mahnmal Kilian. Weitere Vorstellungen folgen am 11., 17. und 26. November 2021, jeweils um 19.00 Uhr. Zusätzlich wurden für Schulen aus Schleswig-Holstein drei Vormittags-Aufführungen erfolgreich verlost. Zu den Abendvorstellungen kann noch jeweils eine Schulklasse angemeldet werden.

Quelle: Verein Mahnmal Kilian e.V.