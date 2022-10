Fischer&Rabe kommen nach Kiel

Fischer&Rabe - The unsung heroines of Kleinstadt-Pop!

Wann? Donnerstag, 3. November 2022, 20.00 Uhr Wo? Subrosa

"Kennen Sie das Märchen vom Fischer und vom Raben?

Hand auf’s Herz: Sie können es gar nicht kennen, denn es wird eben erst erfunden ..."

Fischer&Rabe = Julia "Jules" Fischer & Karin Rabhansl – The unsung heroines of Kleinstadt-Pop!

Für diesen Abend tun sich die beiden Künstlerinnen zusammen. Im Duo werden Lieblingslieder aus zwei Portfolios gespielt, die ein ums andere Mal aufs Wunderbarste zusammengehen.

2 Stimmen

3 Zungen

6 Saiten

76 Tasten

Bei diesem ungewöhnlichen Projekt wächst mit leichter Hand zusammen, was eigentlich überhaupt nicht zusammenzupassen scheint: leiser Piano-Soul und kerniger Mundart-Riot, poppige Miniaturen und sinistre Herbstballaden.

Auch sprachlich prallen Welten aufeinander: Hochdeutsch, manchmal Niederbayerisch, oft und gerne Englisch. Und all das mit Tiefgang, aber ohne Bitterkeit.

Julia "Jules" Fischer und Karin Rabhansl könnten als Songwriterinnen und Bandleaderinnen nicht unterschiedlicher sein, doch wenn sie als Duo Fischer&Rabe auf die Bühne steigen, um gemeinsam Lieblingslieder aus zwei Portfolios zu spielen, dann geht das ein ums andere Mal aufs Wunderbarste zusammen.

Julia "Jules" Fischer haben wir schon lange im Auge mit ihrer The Jules Band, mit der sie zuletzt u. a. frischen Wind in die traditionsreiche fränkische Blues-Szene gebracht hat. Sie ist nicht nur eine vorzügliche Orgelspielerin und eine äußerst talentierte Songwriterin, sondern auch eine fantastische Sängerin – und eine gefragte Sessionmusikerin.

Was Karin Rabhansl tut, macht so irgendwie gerade niemand anderes: #Mundart-Riot – ganz weit weg von jeglicher Bierzelt-/Wiesn-/Dirndl-/Après-Ski-Gaudi, also dieser ganzen zwanghaften Lustigkeit, ohne die die bajuwarischen Dialekte scheinbar nicht auskommen.

Doch die Singer-Songwriterin mit den bunten Ringelstrümpfen geht da ihren ganz eigenen Weg, singt abseits der Klischees ganz selbstständlich in ihrer Zunge dunkelbunt über Sieger und Verlierer, Monster und Superhelden, Lügner und Dauernörgler, über Einsamkeit, Abschiede und verratene Träume. Liederbayern strikes back – live in Kiel gerne auch mit Untertiteln.

fun fact (für alle, die tatsächlich bis hierhin gelesen haben): Auf ihrem letzten Studioalbum "Tod&Teufel" hatte die liederbayerische Niedermacherin KARIN RABHANSL – der Rabe bei F&R – eine Coverversion von "60 Watt Sonne" aus der Feder der ganz vorzüglichen, aber leider schon wieder verblichenen Kieler Punkrockband KEINE ZÄHNE IM MAUL ABER LA PALOMA PFEIFFEN.

Möglicherweise wird sie diese Nummer auch im Subrosa gemeinsam mit Frau Fischer zum Vortrag bringen ...

Mehr Infos auf fischerundrabe.de und auf subrosa.gaarden.net.

Quelle: Agentur Anna