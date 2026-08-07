Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Adresse für gehobene Gastronomie entwickelt. Spitzenköche setzen auf erstklassige Produkte aus der Region und interpretieren klassische sowie moderne Küche neu. Sterneküche und Gourmet-Erlebnisse an der Förde Fine Dining in Kiel bedeutet mehr als nur exzellentes Essen – es ist ein Gesamterlebnis aus Atmosphäre, Service und kulinarischer Kunst. Die gehobenen Restaurants der Stadt punkten mit kreativen Menüs, die häufig die Nähe zur Ostsee widerspiegeln. Frischer Fisch, regionales Gemüse und edle Fleischsorten werden zu kunstvollen Kompositionen arrangiert. Viele Häuser bieten mehrgängige Degustationsmenüs mit korrespondierenden Weinbegleitungen an. Regionale Spitzenprodukte im Mittelpunkt Die Kieler Gourmetküche profitiert von der unmittelbaren Nähe zu erstklassigen Lieferanten. Ob Steinbutt aus der Ostsee, Lamm von den nordfriesischen Inseln oder Gemüse aus lokaler Landwirtschaft – die Qualität der Zutaten steht im Fokus. Diese Verbindung von regionaler Verwurzelung und internationaler Küchenkunst macht den besonderen Reiz aus. Besondere Anlässe stilvoll feiern Für Jubiläen, Geschäftsessen oder romantische Abende bieten die Fine Dining Restaurants in Kiel den perfekten Rahmen. Elegantes Ambiente, aufmerksamer Service und eine exklusive Weinkarte runden das gehobene Esserlebnis ab. Wir haben für euch die besten Adressen für gehobene Küche in Kiel herausgesucht: 1. ICHI

Das japanische Restaurant ICHI in der Kieler Falckstraße verbindet authentische japanische Ästhetik mit kreativer Küche. Die Köche bereiten saisonale Gerichte aus regionalen Zutaten zu und servieren sowohl fein komponiertes Sushi als auch fantasievolle warme Speisen. Das Restaurant setzt auf ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, bei dem japanische Tradition auf moderne Interpretation trifft. Gäste genießen exzellente Gastfreundschaft in einem ruhigen und stilvollen architektonischen Ambiente im Herzen von Kiel. ICHI arbeitet bewusst mit regionalen Partnern zusammen und verbindet so lokale Qualität mit japanischer Kochkunst. Standort: Falckstraße 16

Falckstraße 16 Website: ichi-finedining.de 2. Flygge

Das modern-nordische Restaurant Flygge in Kiel konzentriert sich auf das Wesentliche – den Geschmack. Ohne Schnickschnack serviert das Team um Mathias Apelt ausgewählte Zutaten von kleinen Produzenten, die ihre Philosophie teilen. Das Restaurant bietet einen besonderen Chef's Table mit direktem Blick in die Küche für 4-6 Personen. Flygge arbeitet eng mit regionalen Partnern zusammen.. Die Speisen entstehen aus dem, was Beet und Saison hergeben Standort: Düsternbrooker Weg 46

Düsternbrooker Weg 46 Website: flygge-kiel.de 3. Ahlmanns

Das Fine-Dining-Restaurant Ahlmanns in der historischen Bankiersvilla am Kieler Kaufmann bietet kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau. Küchenchef Lasse Knickrehm, vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet, kreiert bodenständige, saisonale und kreative Menüs mit Schwerpunkt auf Fisch und Gemüse. Das Team konzentriert sich auf das Wesentliche und überrascht Gäste mit harmonischen Kompositionen aus regionalen Produkten höchster Qualität. Die Auszeichnungen sprechen für sich: Guide Michelin Stern, 8 Gusto-Pfannen, 3 Gault&Millau-Hauben und Lasse Knickrehm als "Aufsteiger des Jahres 2024" im Feinschmecker. Standort: Niemannsweg 102

Niemannsweg 102 Website: kieler-kaufmann.de 4. Essenz Restaurant

Das Essenz Restaurant etabliert sich als Fine-Dining-Alternative in Kiel und setzt auf gehobene Küche mit innovativen, kreativen Gerichten. Die Köche verwenden ausschließlich saisonale Zutaten höchster Qualität und bereiten daraus frische, moderne Speisen zu. Das Restaurant bietet sowohl anspruchsvolle Abendmenüs als auch ein besonderes internationales Frühstück mit Spezialitäten wie "Eggs Benedict" und "Chicken & Waffels". Das erfahrene Küchenteam und aufmerksame Servicepersonal schaffen eine warme, gehobene Atmosphäre für besondere Anlässe. Neben der regulären Speisekarte organisiert das Essenz auch Events und Feiern mit speziellen Menü-Arrangements. Die Lage in der Holtenauer Straße macht das Restaurant zu einer erstklassigen Adresse für anspruchsvolle Gastronomie in Kiel. Standort: Holtenauer Str. 59

Holtenauer Str. 59 Website: essenzrestaurant.de 5. Hotel & Restaurant Ole Liese

Das Hotel & Restaurant Ole Liese liegt malerisch auf Gut Panker an der Ostsee, nur eine kurze Fahrt von Kiel entfernt. Das charmante Hideaway verbindet rustikale Gastfreundschaft mit gehobener Gourmetküche und bietet verschiedene Zimmertypen von Panker Zimmern über Dorfblick- und Koppelblick-Zimmer bis hin zu luxuriösen Suiten und einem Loft. Das Restaurant überzeugt mit bodenständiger Wirtshausküche, die raffiniert mit Elementen der Gourmetküche kombiniert wird. Im historischen Nachtwächterhaus genießen Gäste im Guts-Café leckeren Kaffee und hausgemachten Kuchen. Das gesamte Gut Panker beherbergt neben der Ole Liese auch Boutiquen, Galerien und ein Gestüt, was das kleine Gutsdorf zu einem besonderen Erlebnis macht. Für Kieler ist es der perfekte Ort für einen entspannten Ausflug aufs Land. Regelmäßige Events und ein kulinarischer Kalender runden das Angebot ab. Standort: Gut Panker

Gut Panker Website: ole-liese.de Lust auf weitere kulinarische Entdeckungen? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele weitere Restaurant-Tipps für euch!

FAQ

Was kostet ein Fine Dining Menü in Kiel durchschnittlich? Ein mehrgängiges Menü in gehobenen Restaurants liegt meist zwischen 80 und 150 Euro pro Person, je nach Anzahl der Gänge und Weinbegleitung. Muss man für Fine Dining in Kiel reservieren? Ja, eine Reservierung ist dringend empfohlen, da die Plätze in gehobenen Restaurants oft Wochen im Voraus ausgebucht sind – besonders am Wochenende. Gibt es einen Dresscode in Kiels Fine Dining Restaurants? Die meisten gehobenen Restaurants erwarten gepflegte, elegante Kleidung. Ein Smart Casual bis Business Casual Stil ist in der Regel angemessen. Welche Küchenstile findet man beim Fine Dining in Kiel? Die Bandbreite reicht von moderner deutscher Küche über französische Haute Cuisine bis zu innovativen Crossover-Konzepten mit regionalen und internationalen Einflüssen.

Ortsinformationen Ichi Restaurant Falckstraße 16 24103 Kiel 0431/69661444 E-Mail Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Flygge Restaurant Düsternbrooker Weg 46 24105 Kiel-Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook 0431/566002 Website

Ahlmanns im Romantik Hotel Kieler Kaufmann Niemannsweg 102 24105 Kiel 0431/88110 Website

Essenz Restaurant Holtenauer Str. 59 24105 Kiel 0431/59673504 Website