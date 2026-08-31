Finanzierung und Kredite für Selbstständige in der Gastronomie

Die Herausforderung der Finanzierung in der Gastronomie

Die Gastronomie gilt im Bankenwesen als risikoreiche Branche. Hohe Anfangsinvestitionen für Küche, Einrichtung und Umbau treffen auf oft volatile Umsätze – gerade in den ersten Jahren. Hinzu kommen saisonale Schwankungen, wie sie in einer Küstenstadt wie Kiel besonders deutlich auftreten: Im Sommer brummt das Geschäft an der Förde, im Winter wird es für viele Betriebe ruhiger.

Banken reagieren auf dieses Profil mit erhöhter Vorsicht. Sie verlangen detaillierte Umsatzprognosen, realistische Liquiditätspläne und belastbare Sicherheiten. Wer diese Unterlagen nicht liefern kann, wird schnell abgelehnt – unabhängig davon, wie gut das Konzept ist.

Liquidität ist dabei nicht nur ein Thema für die Anfangsphase. Auch etablierte Gastronomen geraten schnell in Engpässe, wenn eine Großreparatur ansteht, eine Küchenmaschine ausfällt oder eine Modernisierung des Gastraums nötig wird. Eine solide Finanzierungsstruktur ist deshalb kein einmaliges Thema, sondern ein dauerhafter Bestandteil der Unternehmensführung.

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Kreditantrag

Wer einen Kredit für Selbstständige in der Gastronomie anstreben möchte, sollte sich auf eine gründliche Vorbereitung einstellen. Banken und Kreditgeber prüfen mehrere Faktoren gleichzeitig – und ein Schwachpunkt kann den gesamten Antrag gefährden.

Businessplan als Herzstück: Ein überzeugender Businessplan ist die wichtigste Grundlage. Er sollte eine realistische Umsatzprognose für die ersten drei Jahre enthalten, eine detaillierte Kostenaufstellung, eine Beschreibung des Konzepts und der Zielgruppe sowie eine Analyse des lokalen Wettbewerbs. Für Kieler Gründer empfiehlt es sich, auch auf die regionale Nachfragesituation einzugehen – etwa auf das Tourismusaufkommen in der Sommersaison oder die studentische Zielgruppe rund um die Christian-Albrechts-Universität.

Schufa und Bonität: Negative Schufa-Einträge sind ein ernstes Hindernis. Wer weiß, dass seine Bonität nicht makellos ist, sollte frühzeitig mit einem Finanzierungsberater sprechen und alternative Wege prüfen.

Eigenkapitalquote: Als Faustregel gilt in der Gastronomie: Mindestens 20 bis 30 Prozent des Gesamtkapitalbedarfs sollten aus Eigenmitteln stammen. Bei einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro bedeutet das, dass 20.000 bis 30.000 Euro aus der eigenen Tasche kommen müssen. Diese Quote signalisiert der Bank Ernsthaftigkeit und reduziert das Kreditrisiko.

Fachliche Qualifikation: Gerade bei Bankkrediten spielt die Qualifikation des Antragstellers eine Rolle. Nachweise über gastronomische Ausbildung, Berufserfahrung oder absolvierte Unternehmerseminare stärken die Glaubwürdigkeit des Antrags.

Klassische Bankkredite vs. Fördermittel

Der klassische Weg führt über die Hausbank. Viele Gastronomen unterschätzen dabei, wie wichtig die persönliche Beziehung zum Bankberater ist. Ein gut vorbereitetes Gespräch, bei dem alle relevanten Unterlagen vorliegen, hinterlässt einen wesentlich besseren Eindruck als ein spontaner Besuch mit vagen Zahlen.

Parallel dazu sollten Gastronomen die öffentlichen Förderprogramme kennen. Der KfW-Unternehmerkredit richtet sich an bestehende Unternehmen, die investieren möchten. Er bietet günstige Zinssätze und lange Laufzeiten – ideal für größere Umbauten oder Neuanschaffungen. Für Gründer gibt es den ERP-Gründerkredit StartGeld, der speziell auf kleine Vorhaben bis 125.000 Euro ausgelegt ist.

In Schleswig-Holstein und der Region Kiel gibt es zusätzlich regionale Förderprogramme. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) bietet verschiedene Darlehens- und Zuschussprodukte für kleine und mittlere Unternehmen. Eine Beratung bei der IB.SH oder bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Kiel kann helfen, das passende Programm zu identifizieren – viele dieser Mittel werden wegen mangelnder Bekanntheit kaum in Anspruch genommen.

i️Tipp: Förderkredite werden in der Regel nicht direkt bei der KfW oder IB.SH beantragt, sondern über die Hausbank weitergeleitet. Das sogenannte Hausbankprinzip bedeutet, dass du zunächst mit deiner Geschäftsbank sprichst, die dann als Durchleiter fungiert.

Alternative Finanzierungswege für Gastronomen

Nicht immer ist der klassische Bankkredit die beste oder einzige Option. Es gibt eine Reihe von Alternativen, die je nach Situation sinnvoll sein können.

Mietkauf und Leasing für Küchentechnik: Hochwertige Gastroküchen sind teuer – eine Kombidämpfer-Anlage kann schnell 15.000 Euro oder mehr kosten. Leasing und Mietkauf ermöglichen es, solche Investitionen auf monatliche Raten zu verteilen, ohne den Kreditrahmen bei der Bank zu belasten. Der Vorteil: Die Liquidität bleibt erhalten. Der Nachteil: Langfristig ist Leasing oft teurer als ein direkter Kauf.

Brauereidarlehen: Für Gastronomen, die Bier ausschenken wollen, bieten Brauereien häufig zinsgünstige Darlehen an – im Gegenzug für eine Abnahmeverpflichtung. Das klingt verlockend, birgt aber Risiken: Wer an eine bestimmte Marke gebunden ist, verliert Flexibilität bei der Getränkekarte und muss Mindestmengen abnehmen, auch wenn der Verkauf schleppend läuft.

Crowdinvesting und privates Kapital: Über Plattformen wie Companisto oder Seedmatch können Gastronomen Kleininvestitionen von vielen Privatpersonen einsammeln. Das eignet sich vor allem für Konzepte mit einer emotionalen Geschichte – ein nachhaltiges Restaurant, ein regionales Konzept oder eine Wiederbelebung eines historischen Gebäudes in Kiel. Privates Kapital aus dem Umfeld (Familie, Freunde) ist eine weitere Option, erfordert aber klare schriftliche Vereinbarungen, um Beziehungen nicht zu gefährden.

Typische Fehler bei der Gastronomie-Finanzierung vermeiden

Viele Gastronomieprojekte scheitern nicht an der Idee, sondern an der Finanzplanung. Die häufigsten Fehler lassen sich vermeiden, wenn man sie kennt.

Zu knappe Kalkulation: Wer seinen Kapitalbedarf zu knapp ansetzt, gerät schon beim kleinsten unvorhergesehenen Kostenpunkt in Schieflage. Handwerkerrechnungen überschreiten fast immer den ursprünglichen Kostenvoranschlag. Ein Puffer von 15 bis 20 Prozent auf den geschätzten Investitionsbedarf ist keine Vorsicht, sondern Pflicht.

Fehlender Anlaufpuffer: In den ersten Monaten nach der Eröffnung läuft das Geschäft selten sofort auf Hochtouren. Betriebskosten – Miete, Personal, Wareneinkauf – fallen aber von Tag eins an an. Wer keine Liquiditätsreserve für drei bis sechs Monate eingeplant hat, riskiert, bereits in der Anfangsphase zahlungsunfähig zu werden.

Laufende Betriebskosten unterschätzen: Gerade Gründer konzentrieren sich auf die einmaligen Investitionskosten und vernachlässigen die laufenden Fixkosten. Versicherungen, GEMA-Gebühren, Wartungsverträge, Hygieneschulungen – all das summiert sich monatlich auf einen erheblichen Betrag. Eine vollständige Kostenaufstellung, die auch diese Posten enthält, ist Grundvoraussetzung für eine realistische Finanzplanung.

Auf einen Blick

Eigenkapitalquote von mindestens 20–30 % ist Basisvoraussetzung für Bankkredite

KfW- und IB.SH-Programme bieten günstige Konditionen, sind aber wenig bekannt

Leasing schont die Liquidität, ist aber langfristig teurer

Anlaufpuffer für 3–6 Monate Betriebskosten ist unverzichtbar

Betriebskosten ist unverzichtbar Ein solider Businessplan mit regionalen Marktdaten überzeugt Bankberater

Fazit: Mit Vorbereitung zum finanziellen Fundament

Die Finanzierung eines Gastronomiebetriebs in Kiel ist kein Selbstläufer – aber auch kein unlösbares Problem. Wer mit einem durchdachten Businessplan, einer realistischen Eigenkapitalquote und Kenntnis der verfügbaren Förderprogramme in das Gespräch mit Banken und Kreditgebern geht, hat gute Chancen, das nötige Kapital zu bekommen.

Die Kieler Gastronomie bietet echte Chancen: eine wachsende Stadt, ein starkes Tourismusaufkommen und eine lebendige Kulturszene schaffen dauerhaft Nachfrage. Das passende Finanzierungsmodell ist der erste Schritt, um dieses Potenzial zu nutzen – und daraus ein nachhaltiges Geschäft zu machen.