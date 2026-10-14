Kindheit in New York

1950 zogen Scorseses Eltern aus wirtschaftlicher Not nach Little Italy in Manhattan. Der achtjährige Junge erlebte dieses von süditalienischen Einwanderern geprägte Viertel jedoch meist nur durch das Fenster. Seit frühester Kindheit litt er an Asthma, langwierige Krankenhausaufenthalte und Isolation waren die Folge. Statt auf der Straße zu spielen, nahmen Vater und Bruder ihn mit ins Kino, gebilligt von der Mutter, solange keine von der Kirche verbotenen Filme angeschaut wurden.

"Duel in the Sun" von King Vidor war der erste Film, dessen intensives Technicolor ihn so überwältigte, dass er die Schlusssequenz nicht ansehen konnte. Später zogen die wöchentlich im Fernsehen ausgestrahlten Werke des italienischen Neorealismus den filmbegeisterten Jungen in ihren Bann. Seine Eindrücke hielt er akribisch in Storyboards fest. Als Scorsese 1960 sein Studium an der New York University antrat, hatte er von sämtlichen Klassikern die Schnittfolgen und Einstellungsgrößen im Kopf.

Was kennzeichnet Scorseses Filmsprache?

Aus diesen frühen Jahren entstand ein motivisch-ästhetisches Feld, das sein gesamtes Schaffen prägen sollte. Seine Filme atmen Authentizität und sprechen von der Lebensklugheit des in Little Italy Aufgewachsenen. Gleichzeitig verbindet er den realistischen Zugriff mit der mythischen Wucht des klassischen Hollywood-Kinos. Scorseses Lektüren von Vidor, Ford, Powell, Pressburger und immer wieder Hitchcock hinterlassen in seinen Filmen Signaturen der Künstlichkeit, der Zuspitzung und der Überhöhung.

Er spielt auf der Klaviatur intensiver Farben, schwindelerregender Montagen und kontrastiver Soundtracks. Jedes dieser Gewerke liegt dabei oftmals über lange Phasen in den Händen einer Künstlerpersönlichkeit, die ihrerseits legendenhaften Ruf genießt. Michael Ballhaus, Thelma Schoonmaker, Robbie Robertson Namen, die seinen Lieblingsdarstellern Robert De Niro oder Leonardo DiCaprio ebenbürtig sind.

Inhaltlich kreisen die meisten seiner Filme um das Erfinden jener Geschichte, auf der das eigene Sein gründet. Dieses Motiv führt zurück nach Little Italy, wo Heranwachsende an Straßenecken ihren Platz in der Rangfolge aushandelten. Scorsese selbst sagte einmal, dass ihm als kränkelndem, körperlich unterlegenem Teenager nur eine Option blieb, sein Ich zu behaupten: durch das Erzählen einer möglichst aufsehenerregenden Geschichte.

Diese demonstrierte Ich-Mächtigkeit zeichnet viele seiner Figuren aus: Sie schreiben Tagebuch, sie kommentieren aus dem Off, sie sind die Autoren ihrer Autobiografie. So wie sich die Figur durch das Erzählen ihrer Geschichte hervorbringt, so erfinden sich Kulturen ihre Mythen und Nationen ihre Grundfesten. Dass das Kino hier eine zentrale Rolle spielt, hat Scorsese von Anbeginn erkannt und verinnerlicht.

Welche Themen prägen seine Werke?