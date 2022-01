Filmabend zur Geschichte der Schallplatte

Wann? Donnerstag, 20. Januar 2022, 18.00 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: frei Anmeldung: Telefonnummer 0 431/ 9 01 34 25 Zugang: Es gilt die 2G-Regel

Ab 18.00 Uhr informieren Bernd Lacher und Thomas Perkuhn vom Deutschen Schallplattenmuseum mit einem Filmvortrag über den "Werdegang einer Schallplatte".

Ende 1948 hatte die Teldec in Nortorf 18 Mitarbeiter. Im gleichen Jahr begann eine Zusammenarbeit mit Capitol Records (USA). In der Folge wurden Platten unter dem Label Telefunken/Capitol Records hergestellt. Im Juli 1950 wurde bereits die einmillionste Schallplatte gefertigt. Den höchsten Mitarbeiterstand in Nortorf gab es Anfang der 1960er Jahre mit mehr als 1000 Beschäftigten.

Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung "Made in Kiel". Diese zeigt die Bestände ausgewählter Kieler Firmen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Stadt produzierten und im Lauf der Jahrzehnte den Standort Kiel oder das hiesige Geschäft einstellten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel