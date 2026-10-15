Wann? 23. und 24. November 2026, 10.00 Uhr Wo? Kulturforum Kiel Eintritt: 7,- Euro, ermäßigt 5,- Euro Tickets: nur an der Tageskasse

Worum geht es in der Geschichte?

Das kleine Schafsmädchen Pippa lebt mit seiner Herde friedlich auf einer Weide am Fuße eines Berges. Doch plötzlich ändert sich alles: Niemand kümmert sich mehr um die Schafe. Eine wichtige Brücke über die tiefe Schlucht ist kaputt. Pippa fasst einen mutigen Entschluss und macht sich auf die Suche nach einem neuen Hirten auf der anderen Seite des Berges.

Was macht dieses Figurentheater besonders?

Claudia de Boer präsentiert das Stück in offener Spielweise, bei der die Kinder die Entstehung der Figuren und Szenen miterleben. Diese besondere Technik macht das Theater lebendig und nachvollziehbar. Die Geschichte vermittelt wichtige Werte wie Hoffnung, Mut und Mitgefühl auf kindgerechte Weise. Mit einer Spieldauer von etwa 45 Minuten ist das Stück perfekt auf die Aufmerksamkeitsspanne junger Zuschauer abgestimmt.

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