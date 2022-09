Fettes Brot ... is history! Konzert in der Wunderino Arena

Wann? 6. Mai 2023, 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Eintritt: 59,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen oder ab 12. September 2022 bei allen Vorverkaufsstellen.

Fast 30 wird die kleine Combo aus dem Hamburger Baumschulgebiet dieses Jahr. Nicht schlecht für drei Vorstadtkrokodile, die auf ihrer ersten ECHO-Verleihung 1995 als gekürte Frischlinge des Jahres das nichtsahnende Publikum direkt mit einem internen Battlerap verwirrten: "3 sind 2 zuviel". Rückblickend eine sich-selbst-erfüllende Prophezeiung auf Nostradamus-Level. Ominös!

Sicher ist natürlich nur: Jubiläen waren Fettes Brot immer schon schnurzpiepegal. Und dreimal solange durchzuhalten wie die Beatles, ist für sie noch keine Kunst. Bevor die drei also bald ihre eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln die ewigen Teenager sich mit "fast 50" lieber ihr eigenes Grab.

Richtig gelesen: Gruppe Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende '23 packen sie ihre Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen.

Aber was war das bitte für ein Reise? Solange "the music" ihre gemeinsame Nr. 1 war, vergingen die Jahre wie im Flug. Als Kinder der 80er waren Run DMC ihnen immer genauso teuer wie Die Ärzte, haben De La Soul ihr Boot so heftig gerockt wie Rio Reiser. Als Fettes Brot anfingen, rappten kaum Menschen in der hiesigen Muttersprache, ausser Advanced Chemistry und Fanta 4. Bequem setzen sie sich zwischen deren Stühle und droppten über die Jahre ein paar Evergreens wie "Jein", "Bettina" und "Emanuela", "Schwule Mädchen" oder "An Tagen wie diesen". Und die Generation MTViva guckte ihnen beim Großwerden zu.

Anno 2022 erscheint ihnen ihre gemeinsame Story irgendwie auserzählt. (Auch, wenn Peter Jackson das wohl anders sähe). Aber klaro: Ehrensache, dass die gemeinsame Epoche mit einem Knallerfinale enden muss. Weil Brot nicht (lange) weint, stellt ihr euch bitte eins von diesen überbordenden New Orleans-Begräbnissen vor, wo alle 10 Minuten heulen und schluchzen und dann 10 Stunden eine lachende Lokomotive aus Menschen und Musik durch die Straßen der Stadt schnauft!

Fettes Brot lädt euch also hiermit zu verrückten, finalen Festspielen ein. Es kommen auf euch zu:

eine Abschiedstour (FB ... is history!) und

unsere erste Greatest Hits-Platte (Hitstory),

Music Music Music

viele Surprises von der ewigen Bucketlist: Sachen, die wir immer schon mal machen wollten.

Das Museum Fettes Brot bleibt natürlich für immer immer geöffnet. Die Band möchten, dass ihr allzeit ihre Fans bleibt. Ihr schöner Katalog an Alben seit 1994 wird weiterhin aufgerüscht mit Extras und Bonüssen und wie neu erscheinen (nächste Reissue-Runde ab Herbst: "Gebäck to the future 2001 – 2010").

Wer hiervon nix verpassen will, also ultra-exklusive Tour-Tickets, Platten, CDs, T-Shirts, Bücher, Bundles und sonst noch alles braucht, besucht den Bandstore unter fettesbrotshop.de.

Der Vorverkauf auf fettesbrotshop.de startet am Freitag, 2. September 2022, um 10.00 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 12. September 2022, um 10.00 Uhr.

