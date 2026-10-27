Fernwärmereparatur in der Düppelstraße

Dringende Reparatur

Eine Störung in der Fernwärmeversorgung macht umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig. Die Stadtwerke Kiel müssen auf rund 55 Metern Länge arbeiten und im Anschluss wird die Fahrbahnoberfläche komplett wiederhergestellt. Die Arbeiten beginnen am 2. November und sollen bis Anfang Januar abgeschlossen sein.

Die Versorgung mit Fernwärme bleibt durchgehend gewährleistet, die Stadtwerke richten während der Bauphase ein Provisorium ein. Lediglich zwei kurze Versorgungsunterbrechungen sind im Bauverlauf geplant. Diese werden rechtzeitig im Vorfeld angekündigt, damit ihr euch darauf einstellen könnt.

Die Vollsperrung führt zu erheblichen Einschränkungen beim Parken für Anwohnende. Für die Weihnachtstage planen die Stadtwerke eine temporäre Freigabe der Fahrbahn und auch eingeschränktes Parken soll dann möglich sein. Der genaue Zeitplan hängt jedoch vom Baufortschritt und den Wetterbedingungen ab.

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