Was bietet der Kieler Ferienpass?

Der Ferienpass öffnet euch die Tür zu einem vielfältigen Ferienprogramm voller Abenteuer und Entdeckungen. Ihr könnt zwischen Wassersport, Kreativangeboten und besonderen Erlebnissen wählen. Restplätze sind noch verfügbar – jetzt schnell sein lohnt sich. Das Programm richtet sich an alle, die ihre Ferien aktiv und abwechslungsreich gestalten möchten.

Welche actionreichen Aktivitäten stehen zur Wahl?

Für alle, die Action lieben, gibt es noch freie Plätze in Surf- und Segelkursen sowie beim Stand-Up-Paddling. Sportbegeisterte können sich bei Baseball und Floorball austoben. Ein besonderes Highlight sind die Ninja-Kids-Camps mit Mahdi Limper, bekannt aus "Ninja Warrior Germany". Diese Angebote sorgen für Nervenkitzel und unvergessliche Momente am und auf dem Wasser.

Welche kreativen Angebote gibt es noch?

Wer es lieber ruhiger angehen möchte, findet ebenfalls passende Aktivitäten. Ihr könnt in Holzwerkstätten Autos, Schatzkisten und Boote bauen oder mit Lehm und Papier kreativ werden. Häkelkurse, Kunst-Workshops und Theaterangebote bieten weitere Möglichkeiten zur Entfaltung. Auch die Ausstellung "Waterkant – Zukunft erleben!" wartet auf neugierige Entdecker.

Was erwartet euch bei den Erlebnisangeboten?

Besondere Ferienerinnerungen schaffen Zirkus- und Varietéangebote sowie Erlebnistage am Strand oder auf dem Bauernhof. Ihr könnt lernen, wie Bienen Honig produzieren oder Konflikte im Alltag klug zu lösen. Diese Angebote verbinden Spaß mit wertvollen Lernerfahrungen. Jede Aktivität ist darauf ausgelegt, euch neue Perspektiven zu eröffnen und eure Ferien bereichernd zu gestalten.

Wie findet ihr freie Plätze im Programm?

Das gesamte Ferienprogramm ist unter kiel.ferienprogramm-online.de einsehbar. Mit der praktischen Filterfunktion "Freie Plätze" seht ihr sofort, wo noch Anmeldungen möglich sind. Die Buchung erfolgt unkompliziert online. So findet ihr schnell das passende Angebot für eure Interessen und könnt direkt reservieren.

Was kostet der Ferienpass?

Beim Buchen einer Veranstaltung erwerbt ihr automatisch den Ferienpass. Für Kieler kostet er 5,- Euro, für Auswärtige 28,- Euro. Der Pass gilt für die gesamte Saison 2026 und ermöglicht die Teilnahme an allen gebuchten Aktivitäten. Je nach Veranstaltung können zusätzliche Kosten anfallen, die im Programm transparent aufgeführt sind.

Gibt es Ermäßigungen für den Ferienpass?

Inhaber der Kiel-Karte erhalten den Ferienpass kostenfrei und profitieren von einem besonderen Bonus. Zusätzlich wird einmalig ein Guthaben von 15,- Euro auf das Ferienpasskonto geladen. Dieses Guthaben könnt ihr für kostenpflichtige Veranstaltungen einsetzen. So wird sichergestellt, dass alle Kinder und Jugendlichen Zugang zu den vielfältigen Ferienangeboten haben.

Wo erreicht ihr das Ferienpassbüro?

Das Ferienpassbüro befindet sich im Neuen Rathaus in der Andreas-Gayk-Straße 31, Zimmer A 101a/b. Ihr erreicht das Team per E-Mail unter Ferienpass@kiel.de oder telefonisch unter 0431 901-2938 oder 901-2939.

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