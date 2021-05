Aus Kiel ins Ferienhaus nach Dänemark – mieten oder lieber kaufen?

Von Kiel aus mit dem Zug oder Auto schnell erreichbar, lassen sich hier schöne Tage oder ein ganzer Urlaub verbringen. Einige Kieler denken darum sogar über ein eigenes Ferienhaus in Dänemark nach.

Viel Erholung und Gemütlichkeit in Dänemark

Aufgrund der langen und ansprechenden Küstenlinie, eher wenigen Regentagen und den vielen Inseln ist Dänemark als Ausflugsziel besonders beliebt. Gerade Menschen aus der Region Kiel wissen dabei nicht allein die Radwanderroute an der deutsch-dänischen Grenze zu schätzen. Vielmehr besuchen sie Dänemark auch für Urlaube oder einen Wochenendbesuch immer wieder gerne. Kein Wunder, schließlich lässt sich dort nicht nur die dänische Gastfreundschaft genießen. Auch ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten für die Freizeit und die dänische Gemütlichkeit machen das Land unter Kielern besonders beliebt.

Viele Menschen, die ihre Zeit gerne in einem Ferienhaus in Dänemark verbringen, denken darum über eine eigene Immobilie in Dänemark nach. Allerdings gibt es rund um den Hauskauf in Dänemark einiges zu beachten – oft ist es sinnvoller, ein Ferienhaus weiterhin zu mieten.

Dänemark und sein Immobilienmarkt

Das Königreich Dänemark besteht aus dem Kernland mit einer Fläche von fast 43.000 Quadratkilometermetern. Außerdem gehören die Färöer Inseln mit einer Fläche von 1.396 Quadratkilometern und Grönland zu Dänemark.

Viele der rund 6 Millionen Einwohner Dänemarks leben in den Metropolregionen rund um Kopenhagen. Außerdem sind Aarhus und die Regionen Idense, Midtjyllan und Aalborg bevölkerungsreich. Der Rest des Landes wiederum hat viele ruhige Regionen zu bieten, die bei Besuchern besonders beliebt sind. Gerade diejenigen, die Ruhe und Erholung suchen, haben prinzipiell die Chance, in Dänemark eine passende Immobilie zu finden.

Zu bedenken ist allerdings: Nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Zinsen haben auch in Dänemark viele Menschen in Immobilien investiert. Der Markt ist daher vielerorts recht angespannt. Allerdings gibt es nach wie vor Regionen, in denen erschwinglichere Immobilien zu finden sind.

Zu diesen Regionen zählt Midtjylland. Insbesondere in Ebeltorft, Horsens oder Århus finden sich noch attraktive Immobilien zu vergleichsweise erschwinglichen Preisen. Ganz anders sieht es in der Hauptstadt Kopenhagen aus. Hier ist das Immobilienangebot aktuell deutlich limitiert.