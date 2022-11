Feinheimisch feiert 15. Geburtstag in der Lille Brauerei

Wann? Sonntag, 13. November 2022, von 12.00 bis 18.00 Uhr Wo? Lille Brauerei Kiel Eintritt: frei

Im November 2007 fanden sich sieben Gastronom:innen mit einer großartigen Idee zusammen. Aus dieser Idee ist bis zum Jahr 2022 ein weit über die Landesgrenzen bekannter, beliebter und stetig wachsender Verein entstanden:

FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.

Seit nunmehr 15 Jahren arbeiten die Mitglieder – Gastronom:innen und Produzent:innen – sowie die gewerblichen und privaten Förderer:innen daran, die guten regionalen Produkte, die wir hier in Schleswig-Holstein haben, bekannt zu machen, zu nutzen und zu fördern. Neben der Regionalität liegt allen auch das Handwerk am Herzen, die lokale Kochkultur, die Weitergabe von Wissen und die Wertschöpfung vor Ort.

Dies alles ist ein Grund zum Feiern, und daher wird am Sonntag, 13. November 2022, von 12.00 bis 18.00 Uhr in der Lille Brauerei (Eichkamp 9c, 24116 Kiel) der 15. Geburtstag von FEINHEIMISCH begangen.

An verschiedenen Marktständen und Tresen wird es ein breites kulinarisches Angebot geben, viele Mitglieder und Förderer präsentieren sich und ihre Arbeit in lockerer Atmosphäre. Um 13.00 Uhr wird die offizielle Begrüßungsrede gehalten.

Parallel zu der Feier wird übrigens ein extra FEINHEIMISCH-Magazin erscheinen:

Das Jubiläumsheft "15 feinheimische Jahre"

Mit etwas Rückblick, aktueller Entwicklung und ganz viel Vorausschau zur Regionalität und zu guten feinheimischen Produkten aus Schleswig-Holstein. Das Besondere daran: Dieses Magazin im Sonderformat wird nur über den Zeitschriftenhandel zu erwerben sein und am 13. November 2022 vor dem offiziellen Verkaufsstart bei der Feier in der Lille-Brauerei zum Kauf bereit liegen.

Und da es auch in diesem Jahr kommt, wie es kommen muss:

Weihnachten steht schon wieder fast vor der Tür!

Damit das Geschenke-Suchen für die Kolleg:innen, Mitarbeiter:innen, Freunde oder die Familie ganz entspannt bleibt, gibt es neue FEINHEIMISCH-Gutscheine!

Das Tolle daran ist, dass diese so vielseitig eingelöst werden können: von der Fischbrötchen-Bude bis zum Sterne-Restaurant oder in einem der vielen Hofläden!

Es gibt sie in (fast) jeder Höhe und Anzahl. Einfach bestellen unter feinheimisch.de/gutscheine/ oder, wenn es eine größere Anzahl sein soll, gerne per Mail an die Geschäftsstelle: info@feinheimisch.de.

Die Gutscheine werden auf Wunsch auch in schöne Mappen verpackt.

Quelle: feinheimisch