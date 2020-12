Weihnachtseinkäufe früher als sonst beginnen

"Vor den Weihnachtsfeiertagen rechnen wir traditionell mit einem hohen Kundenandrang in unseren REWE-Märkten. Gleichzeitig können pandemiebedingt weniger Kunden gleichzeitig im Markt einkaufen als in den Vorjahren. Dennoch möchten wir den Weihnachtseinkauf für alle so stressfrei wie möglich gestalten. Von daher appellieren wir an unsere Kunden, den Einkauf gut zu planen und die Märkte dabei zu unterstützen, den allgemeinen Kundenandrang zu entzerren.

Zum Beispiel, indem man haltbare Lebensmittel frühzeitig besorgt und die sogenannten Tagesrandzeiten, also die frühen Morgen- oder späten Abendstunden, zum Einkaufen nutzt. Um die Kontakte zu reduzieren, bitten wir ebenfalls darum, die Besorgungen möglichst alleine zu erledigen. So haben außerdem mehrere Kunden gleichzeitig Zugang zu unseren Märkten. Auf diese Weise tragen alle zu einem entspannteren Einkaufsgeschehen bei.

Unsere Märkte sind bestens auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet und unseren Kunden können sich darauf verlassen, dass die Warenversorgung in allen REWE-Märkten sichergestellt ist. Außerdem gibt es viele Märkte die in der Zeit vom 21. bis 31. Dezember 2020 ihre Ladentüren bereits um 6.00 Uhr öffnen. Das Wohlergehen unserer Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Von daher bitten wir darum, die nötigen Sicherheitsmaßnahmen in den Märkten einzuhalten.

Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Unsere Teams in den Märkten arbeiten seit Monaten an der Belastungsgrenze. Umso wichtiger sind in diesen Zeiten Werte wie Solidarität sowie ein respektvoller und freundlicher Umgang miteinander. So kann jeder einen Beitrag leisten, die letzten Tage vor Weihnachten für unsere Mitarbeiter und Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten."

