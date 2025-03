Faust-Verfilmung als musikalisches Meisterwerk in der Wunderino Arena

Wann: Mittwoch, 19. März 2025, um 19.00 Uhr Wo: Wunderino Arena Kiel Eintritt: ab 12,30 Euro Tickets: online unter theater-kiel.de sowie an der Opern- und Theaterkasse

Dabei erklingt die eigens für diesen Anlass neukomponierte Filmmusik von Bernd Schultheis, die den fast 100 Jahre alten Filmklassiker ins Heute holt. Der Komponist, Jahrgang 1964, eröffnet mit seiner Vertonung einerseits eine heutige Perspektive auf Murnaus Meisterwerk, spielt andererseits aber auch gekonnt mit den musikalischen Ausdrucksformen der Entstehungszeit des Stummfilms.

"Die musikalische Begleitung des Films soll das unruhige Bewegen, das Suchen des Irren erzählen", beschreibt Schultheis selbst den Ansatz seiner Komposition. Unter der Leitung von Dirigent Chenglin Li wird das Orchester diese Vision zum Leben erwecken.

Kunstvolle Verwebung der Faust-Legende

Friedrich Wilhelm Murnau, der auch für die Regie des Horror-Klassikers "Nosferatu" verantwortlich zeichnet, ist mit "Faust" ein Meisterwerk gelungen, in dem er auf unnachahmliche Art und Weise die Faust-Legende mit Elementen der Dramatisierungen durch Johann Wolfgang von Goethe und Christopher Marlowe verwebt.

Das alte Spiel mit den bekannten Themen über ewige Jugend, die angestrebte Weltherrschaft Luzifers sowie Liebe und Verführbarkeit vervollständigt einen Film, der in die Kinogeschichte einging.

Herausragende Darsteller und Darstellerinnen

Für die Verfilmung konnten seinerzeit herausragende Darstellende gewonnen werden: Camilla Horn überzeugt in der Rolle des Gretchens, Emil Jannings verkörpert eindrucksvoll den Mephisto und Gösta Ekman brilliert als Faust.

Dank der Kooperation mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden kann der Film nun in einer hochwertigen Fassung auf der großen Leinwand präsentiert werden – musikalisch untermalt vom Kieler Philharmonischen Orchester in kleiner Besetzung mit Holz- und Blechbläsern, Schlagwerk, Klavier, Harfe und Streichern.

Karten für das Filmkonzert sind online unter theater-kiel.de und an den Theaterkassen im Opern- und Schauspielhaus erhältlich. Außerdem erreicht ihr den Kartenservice telefonisch unter 0431/901901.