Wer kann den FamilienAnker nutzen?

Das Angebot richtet sich an Familien in Notsituationen, bei denen mindestens ein Kind unter 14 Jahre alt ist. Nach einer Beratung beim Kieler Jugendamt vermittelt die Koordinierungsstelle der DRK-Heinrich-Schwesternschaft passende Helfer. Die Unterstützung ist individuell – von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

Was macht den FamilienAnker besonders?

Der FamilienAnker ermöglicht schnelle und leicht zugängliche Hilfe ohne lange Wartezeiten. Jugenddezernentin Dr. Christina Schubert betont: "Notsituationen kennen keine Bearbeitungszeit." Euren Kindern bleibt die gewohnte Tagesstruktur erhalten, während ihr die nötige Entlastung bekommt.

Welche Helfer stehen zur Verfügung?

Je nach Bedarf kommen unterschiedliche Unterstützungskräfte zum Einsatz:

Verwandte oder Personen aus eurem persönlichen Umfeld

Ehrenamtliche oder Honorarkräfte

Pädagogische, pflegerische oder hauswirtschaftliche Fachkräfte

Die Helfer werden passgenau auf eure Situation abgestimmt.

Wie lange könnt ihr Hilfe erhalten?

Die Unterstützung ist in der Regel auf bis zu drei Monate angelegt. Die genaue Dauer richtet sich nach eurer individuellen Notsituation. Das Angebot befindet sich seit April 2026 in einer 18-monatigen Modellphase mit jährlich 300.000 Euro Budget.

Warum wurde der FamilienAnker entwickelt?

Hintergrund sind gesetzliche Änderungen im Jugendhilferecht, die unbürokratische Hilfen für Familien stärken sollen. Maria Lüdeke von der DRK-Heinrich-Schwesternschaft erklärt: "Seit 120 Jahren bieten wir Kindern und Familien Unterstützung und Sicherheit." Der FamilienAnker ist ein weiterer Baustein in diesem Engagement.

Braucht ihr mehr Informationen zu Familienangeboten in Kiel? Wir von kiel-magazin.de haben viele weitere hilfreiche Tipps für euch.