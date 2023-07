Bastelaktion für faire Schultüten

Wann? Mittwoch, 12. Juli 2023, von 16.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch, 23. August 2023, von 16.00 bis 18.00 Uhr Wo? Nachhaltigkeitszentrum Eintritt: frei Anmeldung: unter umweltberatung@kiel.de

Am 30. August 2023 ist es wieder so weit: Die ehemaligen Kindergartenkinder werden offiziell zu Schulkindern. Neben den ganzen neuen Eindrücken ist natürlich auch die Schultüte ein Höhepunkt für die Kinder. Bunt gestaltet und voller kleiner Überraschungen, darf diese am ersten Schultag nicht fehlen. Mit einigen einfachen Tipps und Tricks lassen sich auch nachhaltige und faire Schultüten gestalten.

Die Umweltberatung des Umweltschutzamtes bietet gleich an zwei Tagen im Juli und August im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz 2 jeweils einen Workshop zur fairen und nachhaltigen Schultüte an. Kieler:innen können alleine oder mit ihren Kindern vorbeikommen und selbst eine nachhaltige Schultüte basteln.

Bastelmaterialien stellt die Umweltberatung zur Verfügung – wobei ganz im Sinne der Nachhaltigkeit dabei vielen Materialien mit der Schultüte ein zweites Leben geschenkt wird. Wer möchte, kann sehr gerne auch eigene Lieblingsbastelmaterialien mitbringen.

Zudem berät die Umweltberatung während des Workshops Familien beim nachhaltig und fair gehandelten Inhalt der Schultüten. Denn Produkte des fairen Handels sorgen nicht nur für eine zukunftsorientierte Schulbildung der Kinder in Kiel, sondern ermöglichen diese auch Kindern im globalen Süden. Eine erste fair gehandelte Kleinigkeit als Inhalt für die Schultüten erhalten Teilnehmende bereits vor Ort.

Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung inklusive Personenanzahl unter umweltberatung@kiel.de gebeten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel