Fahrrad- und Schallplattenflohmarkt in der Hansa 48

Wann: Samstag, 26. Oktober 2024, 12.00 bis 15.00 Uhr Wo: Hansastraße 48 Eintritt: frei

Fahrradflohmarkt

Der Fahrradflohmarkt im Hof ist der perfekte Ort, um nicht mehr benötigte Fahrradteile zu verkaufen oder nach Schnäppchen zu suchen. Wer selbst einen Stand aufbauen möchte, kann ab 11.00 Uhr vor Ort sein und gegen eine Standgebühr von 1,- Euro seinen Platz einnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucher ohne Verkaufsabsichten können ab 12.00 Uhr vorbeischauen und nach Herzenslust stöbern.

Die Fahrradwerkstatt steht den Besuchern bis 15.00 Uhr für kleinere Reparaturen an den eigenen Rädern zur Verfügung. So können Interessierte nicht nur Teile erstehen, sondern auch gleich fachkundige Hilfe bei der Montage oder Instandsetzung erhalten.

Schallplattenflohmarkt

Parallel dazu findet in der Kneipe der Hansa 48 ein Schallplattenflohmarkt statt. Hier können Musikliebhaber in gemütlicher Atmosphäre nach Vinyl-Schätzen, CDs, Kassetten, Zubehör und Equipment suchen. Wer selbst Schallplatten oder Ähnliches verkaufen möchte, kann sich per E-Mail an info@hansa48.de wenden, um einen Standplatz zu reservieren. Pro Meter Standfläche wird eine Gebühr von 5,- Euro erhoben. Auch hier kann ab 11.00 Uhr aufgebaut werden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: In der Kneipe erwartet die Besucher ein leckeres Kuchenbuffet mit veganen Optionen sowie Kaffee. So lässt sich das Stöbern und Feilschen gleich noch gemütlicher gestalten.

Das Werkstattkollektiv und das Team der Hansa 48 freuen sich auf einen regen Austausch und viele zufriedene Besucher. Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei, allerdings ist zu beachten, dass nur Barzahlung möglich ist. Kartenzahlungen können leider nicht akzeptiert werden.