Fachhochschule Kiel startet Online-Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Der Studiengang ist berufsbegleitend, die Studenten müssen einschlägige Berufserfahrung vorweisen und während des Studiums eine gewisse Stundenanzahl arbeiten.

Das achtsemestrige Studium findet zu 75 % über eine Onlineplattform statt, so dass die Studierenden ihr Studium individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können. Die restlichen 25 % bestehen aus Präsenzveranstaltungen an der FH Kiel, in der Regel einmal monatlich.