Eine fachgerechte Wärmedämmung ist der Schlüssel zu einem energieeffizienten Gebäude. Gerade in Kiel, wo das maritime Klima für feuchte Witterung sorgt, schützt eine hochwertige Dämmung nicht nur vor Wärmeverlusten, sondern auch vor Feuchteschäden und Schimmelbildung. Dämmvarianten für jeden Bedarf Bei der Fassadendämmung stehen verschiedene Systeme zur Auswahl: Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) überzeugen durch Wirtschaftlichkeit, während hinterlüftete Fassaden besonders langlebig sind. Für denkmalgeschützte Objekte bietet sich die Innendämmung an. Die Dachdämmung verhindert Wärmeverluste nach oben – hier gehen sonst bis zu 30 Prozent der Heizenergie verloren. Auch die Dämmung der Kellerdecke trägt spürbar zu behaglichen Wohnräumen bei. Finanzielle Unterstützung nutzen Zahlreiche Dämmarbeiten werden durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bezuschusst. Erfahrene Betriebe in Kiel unterstützen euch bei Förderanträgen und liefern die notwendige Dokumentation. Eine vorab durchgeführte Energieberatung identifiziert die wirtschaftlichsten Sanierungsschritte für euer Objekt. Materialauswahl und Ausführungsqualität Von Mineralwolle über EPS bis zu ökologischen Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose – die Bandbreite moderner Dämmstoffe ist groß. Welches Material optimal passt, hängt von Bauweise, Untergrund und Nutzungsanforderungen ab. Qualifizierte Fachbetriebe gewährleisten eine regelkonforme Umsetzung nach aktuellen energetischen Standards. Nachfolgend stellen wir euch Fachbetriebe für Wärmedämmung in und um Hamburg vor:

1. Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH

Mineralischer Einblasdämmstoff SLS20F®, © Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH

Die Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH hat sich auf Wärmedämmung mit dem innovativen Einblasdämmstoff SLS20F® spezialisiert. Das Unternehmen stellt diesen hochwertigen mineralischen Dämmstoff aus 100% recyceltem Glas her und setzt ihn erfolgreich europaweit ein. SLS20F® überzeugt durch besondere Eigenschaften: Der Dämmstoff ist unbrennbar (Baustoffklasse A1), diffusionsoffen und wasserabweisend. Auch schmale Hohlräume in zweischaligem Mauerwerk füllt der Dämmstoff lückenlos aus. Die Dämmung erfolgt ohne bauliche Veränderungen am Gebäude und bietet hohe bauphysikalische Sicherheit. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung und hat bereits über 1.450 Gebäude erfolgreich gedämmt. Baqu berät Kunden umfassend zu allen Anforderungen der energetischen Gebäudesanierung und bietet qualitätsgesicherte Lösungen für Wärme-, Brand- und Schallschutz. Standort: Verwaltung: Gerlindweg 10, 22559 Hamburg (Rissen) / Produktion & Vertrieb in 25421 Pinneberg

Verwaltung: Gerlindweg 10, 22559 Hamburg (Rissen) / Produktion & Vertrieb in 25421 Pinneberg Website: sls20-daemmstoff.de

2. Wärmedämmung Nord

Rohbau und Dämmung, © unsplash.com / Olek Buzunov

Der zertifizierte Fachbetrieb von Jürgen Schlicht hat bereits über 1.725 Projekte erfolgreich abgeschlossen und mehr als 2.500 Kunden zufriedengestellt. Das Kieler Unternehmen spezialisiert sich auf energetische Gebäudesanierung und bietet Einblasdämmung, Plattendämmung sowie Brandschutzdämmung an. Die erfahrenen Spezialisten installieren hochwertige Dämmstoffplatten und verarbeiten moderne Einblasdämmstoffe professionell. Zusätzlich zur Wärmedämmung erweitert das Team sein Angebot um Maler- und Lackierarbeiten sowie den Einbau von energieeffizienten Fenstern und Türen. Kunden erhalten eine kostenlose Beratung vor Ort mit transparenter Kostenaufstellung und individueller Bedarfsanalyse. Die Handwerker arbeiten schnell, sauber und zuverlässig. Eine professionelle Energieberatung rundet das Leistungsspektrum ab und hilft Hausbesitzern dabei, ihre Immobilie optimal zu sanieren. Standort: Braunstraße 19

Braunstraße 19 Website: waermedaemmung-nord.de

3. ESB Nord GmbH

Licht und Schatten im Wohnzimmer, © unsplash.com / Vanja Milicic

Die ESB Nord GmbH aus Kiel bietet seit 2012 professionellen Bautenschutz auf technisch höchstem Niveau. Das Unternehmen hat bereits über 2.000 Wohn- und Geschäftsgebäude in Norddeutschland energetisch saniert und mehr als 500 Abdichtungen gegen Wasser- und Feuchtigkeitsschäden durchgeführt. Das Leistungsspektrum umfasst Kerndämmung, Geschossdeckendämmung, Dachschrägendämmung, Flachdachdämmung und Brandschutzdämmung. Zusätzlich führt ESB Nord Gebäudetrocknungen und Bauwerksabdichtungen durch. Die Experten verwenden hochwertige Materialien und arbeiten mit modernster Einblastechnik. Kunden schätzen die individuelle Beratung, fachgerechte Sanierungsarbeit und faire Konditionen ohne versteckte Kosten. Das engagierte Team begleitet Projekte von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Umsetzung. ESB Nord setzt auf nachhaltige Verbesserungen der Bausubstanz und leistet durch energetische Sanierungen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Standort: Eiderkampsweg 8, 24582 Bordesholm

Eiderkampsweg 8, 24582 Bordesholm Website: esb-nord.de

4. Kartal WDVS

Holzofen in einem gemütlichen Wohnzimmer, © unsplash.com / clay Banks

Kartal WDVS ist ein Spezialist für Wärmedämmung und Fassadentechnik in Kiel, der sich auf energieeffiziente Gebäudesanierung konzentriert. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für Wärmedämmung von außen und innen mit modernen Wärmedämmverbundsystemen und Mineralwolle. Dabei stehen Energieeinsparung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Das Leistungsspektrum umfasst professionelle Außen- und Innenputzarbeiten mit verschiedenen Oberflächenstrukturen sowie funktionale Eigenschaften wie Feuchteschutz und Schalldämmung. Bei Fassadenverkleidungen setzt Kartal WDVS auf hochwertige Materialien wie Aluminium, Holz und Naturstein für moderne oder traditionelle Gestaltung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Isolierklinkern, die Wärmedämmung mit attraktiver Natursteinoptik verbinden. Zusätzlich führt das Team professionelle Reparaturen und umfassende Sanierungsarbeiten durch, um Immobilien zu modernisieren und deren Wert langfristig zu erhalten. Standort: Reeperbahn 19

Reeperbahn 19 Website: kartal-wdvs.de

5. Haus & Fassade Malerbetrieb GmbH

Handwerker auf der Baustelle, © unsplash.com / Gabriel Alenius

Die Haus & Fassade Malerbetrieb GmbH bringt jahrelange Erfahrung als Maler in Kiel und Umland mit. Das motivierte Team aus Malermeistern und Gesellen arbeitet erfolgreich im gesamten Großraum Schleswig-Holstein. Die Kernkompetenzen liegen in Maler- und Tapezierarbeiten, Altbausanierung, WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Spachtelarbeiten. Das Unternehmen setzt Kundenprojekte mithilfe eines Netzwerks aus Architekten und Bauträgern um. Kunden können bis zu 80 Prozent Heizkosten durch WDVS-Dämmung sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Die Malerfirma bietet kostenfreie Informationsgespräche und fachliche Beratung vor Ort an. Zu den erfolgreich abgeschlossenen Projekten gehören Putz- und Malerarbeiten am Schlei-Trio Kappeln sowie WDVS-, Innenputz- und Malerarbeiten in Großenbrode und Kiel. Standort: Otto-Flath-Str. 25a, 24109 Melsdorf

Otto-Flath-Str. 25a, 24109 Melsdorf Website: hafa-kiel.de Weitere Informationen zu Bau- und Sanierungsthemen in Kiel gibt es auf kiel-magazin.de!

FAQs – Häufige Fragen

Was ist Wärmedämmung und warum ist sie wichtig? Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes durch Dach, Wände, Fenster und Böden. Dadurch sinken die Heizkosten, der Wohnkomfort steigt und weniger Energie wird verbraucht. Gleichzeitig trägt eine gute Dämmung zum Klimaschutz bei, weil der CO₂-Ausstoß reduziert wird. Welche Materialien werden für die Wärmedämmung verwendet? Häufig genutzte Dämmstoffe sind Mineralwolle, EPS (Styropor), Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Polyurethan. Die Wahl des Materials hängt von Faktoren wie Dämmleistung, Brandschutz, Nachhaltigkeit und Kosten ab. Welche Bereiche eines Hauses sollten besonders gedämmt werden? Besonders wichtig sind Dach bzw. oberste Geschossdecke, Außenwände, Kellerdecke sowie Fenster und Türen. Über diese Bereiche geht in älteren Gebäuden oft die meiste Wärme verloren. Lohnt sich Wärmedämmung auch bei älteren Gebäuden? Ja, gerade Altbauten profitieren häufig stark von einer nachträglichen Dämmung. Sie kann den Energieverbrauch deutlich senken, den Wert der Immobilie steigern und das Raumklima verbessern. Zudem gibt es oft staatliche Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen.

Ortsinformationen Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH Gerlindweg 10 22559 Hamburg - Menchelnbusch 040/813754 Website

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Weitere Ortsinformationen Wärmedämmung-Nord Braunstraße 19 24145 Kiel 0431/71949977 Website

ESB Nord GmbH Eiderkampsweg 8 24582 Bordesholm 04322/4449026 Website

Kleemannschulen Kiel Flintkampsredder 11 24106 Kiel Website