"Gemeinsam Kiel gestalten": Mehr als 250.000 Euro für Stadtteil-Projekte

2021 haben sich zahlreiche Kieler Initiativen und Vereine mit innovativen und kreativen Projekten um eine Förderung beworben. Die Konzepte wurden zunächst von den Antragstellenden in den zuständigen Ortsbeiräten vorgestellt. Projekte, die dort eine Empfehlung erhalten haben, wurden einer Jury vorgelegt. Der Innen- und Umweltausschuss stimmte der Juryauswahl nun zu.

Auf diese Weise werden in diesem Jahr mit circa 260.000 Euro 29 Projekte unterstützt. Viele der Ideen haben einen kulturellen, inklusiven oder sozialen Schwerpunkt und binden die Bürger in die Realisierung ein.

Bürgermeisterin Renate Treutel ist begeistert: "Die Kieler*innen entwickeln außerordentlich kreative Projektideen, die dadurch beeindrucken, dass sie die Gesellschaft gemeinsam voran- und Menschen zusammenbringen. Ein Signal, das gerade in der Pandemie besonders wertvoll ist. Als Kulturdezernentin freut mich zudem, dass viele Kulturprojekte dabei sind – am meisten gefällt mir aber, dass die Bevölkerung in fast allen Kieler Stadtteilen ihre Umgebung aktiv mitgestaltet."

Im Jahr 2022 werden erneut Fördergelder in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung stehen. Anträge können ab Herbst 2021 im Amt für Kultur und Weiterbildung eingereicht werden. Für Rückfragen zum Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" steht Pia Behnke unter der Kieler Telefonnummer 901-5229 und unter der E-Mailadresse gemeinsam.kiel.gestalten@kiel.de zur Verfügung.

Diese Projekte fördert der Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" 2021:

"Modernisierung der Wachstation Falckensteiner Strand" vom DRK Kreisverband Kiel e.V.

"Mosaik mit Hand und Fuß" vom Kulturladen Leuchtturm e.V.

"Ausbau der Außenanlage und des Sportplatzes des MFG-5-Geländes durch das Anlegen eines Outdoor-Sportparks“ vom FC Holtenau 07 e.V.

"Andere Bilder schaffen" vom WiF e.V.

"Wir machen die Wik bunt" vom Wiker Sportverein

"Der Flandernbunker als historischer Ort in der Wik" vom Mahnmal Kilian e.V.

"Kiez-KIOSK" von der Stadtteilinitiative Kiez-KIOSK

"Schild für Regeln des Boulespiels" von der Interessengemeinschaft Wik Inklusive

"Blindengarten im Alten Botanischen Garten Kiel" von der Topfhaus-Stiftung

"LeDor VaDor (von Generation zu Generation)" von der Jüdischen Gemeinde Kiel e.V.

"Outdoor-Sportanlage an der Kieler Gelehrtenschule" vom Kieler TB von 1899 e.V.

"Aufstellung einer Fahrrad-Reparatur-Station" vom Blücher e.V.

·"Lehrpfad regionale Geschiebegesteine im NER Kollhorst" vom Geo step by step e.V.

"Parklet im Französischen Viertel" von der Stadtteilinitiative IG. Französisches Viertel

"Regional einkaufen, kochen und speisen mit der Nachbarschaft" von der Cocina – CoWorkingKitchen Kiel

"Sicher mit Medien in Mettenhof" vom AWO Landesverband SH e.V.

"Aufwertung der Parkwiese am Heidenberger Teich durch Möblierung“ vom Ortsbeirat Mettenhof

"Fahrradwerkstatt" vom Kiel hilft e.V.

Dauerhafte Sicherung der Nutzung der "MS Stadt Kiel" vom Förderverein "MS Stadt Kiel" e.V.

"Umgestaltung des Vereinsheimsv vom SV Hammer

"800 Jahre Hassee" vom Geschichtskreis "Rund um den Russee" e.V.

"ATEM – Erlebnispfade der Stadtnatur Kiels" von der LEO-Stiftung

"Nutzungsoptimierung des Vereinsheims und -geländes" von der Rönner Beliebung von 1773 e.V.

"Tische für Kroog" vom Männergesangverein Kroog von 1926 e.V.

"Grundausstattung Kulturstation Toweddern für Veranstaltungen" von der Kulturinitiative Elmschenhagen e.V.

"Circus143" vom Netzwerk für revolutionäre Ungeduld e.V.

"Gutes Leben und letzte Wünsche" von der hospiz-initiative kiel e.V.

"GAARDEN SOZIAL STARK – Gemeinschaftliches Kunstprojekt" von der Initiative GaardenEckenEntdecken

"Aufwertung der baulichen Anlage" vom Schulwassersportzentrum-Ostufer e.V.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel