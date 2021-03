Förde-vhs bietet viel für Fotofans

Wann? Montag, 22. März 2021, 18.00 Uhr Anmeldung: Kieler Telefonnummer: 901 52 00, E-Mail: info@foerde-vhs.de oder unter www.foerde-vhs.de möglich (Stichwort vhs-Kunstschule) Preis: kostenlos

Der Vortrag gehört zur Veranstaltungsreihe "Digitale Wundertüte" der Förde-vhs und ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter der Kieler Telefonnummer 901 52 00, per E-Mail an info@foerde-vhs.de oder unter www.foerde-vhs.de möglich (Stichwort vhs-Kunstschule). Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail mit dem Zugangslink, mit dem sie an der Online-Veranstaltung teilnehmen können.



Ebenfalls ab Montag, 22. März 2021, präsentiert die Förde-vhs auf ihrer Homepage unter www.foerde-vhs.de die Ausstellung "Helgoland – fotografisch gesehen". Die Bilder sind Ergebnisse eines fotografischen Bildungsurlaubes mit naturkundlichem Schwerpunkt.



Während der Fotoreise mit der Kieler Fotografin Betti Bogya führte der Verein Jordsand die Fotogruppe in die drei Schutzgebiete "Lummenfelsen", "Helgoländer Felssockel" und "Helgoländer Düne". Dort konnten die Fotografen Seevögel, Kegelrobben und Tangwälder aus nächster Nähe erleben und im Bild festhalten. Die Klippen der Insel sowie maritime Motive und der weite Horizont sind von Bord eines inseltypischen Börtebootes aus aufgenommen worden.



Auch dieses Jahr veranstaltet die Förde-vhs vom 6. bis 10. September 2021 einen fotografischen Bildungsurlaub mit naturkundlichem Schwerpunkt auf der Insel Helgoland. Anmeldungen sind jetzt unter www.foerde-vhs.de möglich.

