Wann? 26. September und 3. Oktober 2026, ab 11.00 Uhr Wo? Tiessenkai Eintritt: kostenlos

Was macht die Eye of the Wind so besonders?

Die Eye of the Wind gilt als Legende unter Segeln. Seit 1976 hat sie die Welt umrundet, führte die Expedition "Operation Drake" unter der Schirmherrschaft von King Charles III. an und glänzte in Hollywood-Filmen wie "Die Blaue Lagune". Bei Tall Ship Regatten erhielt sie mehrfach Auszeichnungen als schönstes maritimes Fotomotiv.

Wie könnt ihr das Jubiläum miterleben?

Am 26. September und 3. Oktober 2026 öffnet die Eye of the Wind ihre Decks am Tiessenkai in Kiel-Holtenau. Von 11.00 bis 17.00 Uhr dürft ihr kostenlos an Bord gehen, die Decks erkunden und Seemannsknoten ausprobieren. Ein sechstägiger Jubiläumstörn beginnt und endet ebenfalls in Kiel.

Welche Geschichte steckt hinter dem Schiff?

1911 lief bei der Lühring Werft ein Gaffelschoner vom Stapel, der zunächst als Frachtschiff im Südamerika-Handel fuhr. Nach einem verheerenden Brand 1969 begannen Segelschiff-Liebhaber 1973 mit dem Umbau zur Brigg. Am 25. September 1976 startete das Schiff unter seinem neuen Namen zur ersten Weltumsegelung mit Stationen in Australien und am Kap Hoorn.

Wie geht es mit der Eye of the Wind weiter?

Seit 2009 gehört das Schiff zur FORUM train & sail GmbH und ist ganzjährig für Segel- und Charterreisen im Einsatz. Ab November 2026 durchläuft die Brigg eine mehrmonatige Werftzeit mit umfangreichen Modernisierungsarbeiten. Das Comeback ist beim Hamburger Hafengeburtstag 2027 geplant – dort, wo ihre maritime Geschichte einst begann.

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