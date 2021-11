Evolution im Meer: Kieler Darwintag startet

Am Freitag, 12. November 2021, ist es wieder so weit: Der 13. Kieler Darwintag findet an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) statt. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung als Livestream übertragen, um der weiterhin angespannten Corona-Situation gerecht zu werden. Schüler und die interessierte Öffentlichkeit können sich in diesem Jahr über das Thema Evolution im Meer informieren.