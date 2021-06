19. Europäisches Festival des Debütromans

Wann? Lesefest I: Donnerstag, 3. Juni 2021, 18.00 bis ca. 20.30 Uhr

Lesefest II: Freitag, 4. Juni 2021, 18.00 bis ca. 20.30 Uhr Wo? Literaturhaus und als Online als Livestream Eintritt: kostenlos, hier direkt den Livestream anschauen Anmeldung: für den Open air Bereich telefonisch unter 0431-5796840 oder per Mail

Europäisches Lesefest I & II – Lesungen aus jeweils sieben Romandebüts in Originalsprache und deutschen Übersetzungen im Literaturhaus

Den Auftakt des Festivals bilden die beiden Lesefeste mit jeweils der Hälfte der Teilnehmer im Literaturhaus, die Literaturinteressierten ihre Werke in Lesungen aus dem Original vorstellen. Jule Nero und Nils Aulike lesen aus den deutschen Probeübersetzungen und der Literaturparcours lädt zum Spaziergang im Alten Botanischen Garten ein. Die Veranstaltungen finden in hybrider Form statt.

Die Lesefeste werden als Online-Stream kostenlos unter dem Link: https://literaturhaus-sh.de/programm/ zu sehen sein. Aufgrund der aktuell gültigen Bestimmungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie können im Open air-Bereich vor dem Literaturhaus in sehr begrenzter Zahl Besucher an den Veranstaltungen teilnehmen. Eintritt frei – Anmeldung erforderlich unter 0431-5796840 oder per mail

Der genaue Programmablauf wird jeweils kurzfristig festgelegt.

Die junge deutschsprachige Literatur präsentiert sich mit Lena Müller ("Restlöcher"), Stephan Roiss ("Triceratops") und Christoph Schneeberger ("Neon, Pink & Blue") in deutscher, österreichischer und Schweizer Variante.

Als fremdsprachige Teilnehmer sind zu Gast: Sofie Malmborg Hansen ("Bargums synder", Dänemark), Milja Sarkola ("Mitt kapital", Finnland), Hugo Lindenberg ("Un jour ce sera vide", Frankreich), Filippo Tapparelli ("L'inverno di Giona", Italien), Andris Kalnozols ("Kalendārs mani sauc", Lettland), Machteld Siegmann ("De kaalvreter", Niederlande), Ida Fjeldbraaten ("Jerv", Norwegen), Eva Mahkovic ("na tak dan najbolj trpi mastercard", Slowenien), Adan Kovacsics ("Las leyes de la extranjeria", Spanien), Klara Vlasakova ("Praskliny", Tschechien) und Vira Kuryko ("Vulytsya prychetnykh. Сhernihivska sprava Lukianenka", Ukraine).

Das Festival wird vom Literaturhaus Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Institut Français / Centre Culturel Français de Kiel sowie Ars Baltica und mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes S-H, des Bureau du Livre der französischen Botschaft, der Investitionsbank S-H, des Freundeskreises des Literaturhauses S-H sowie von Institutionen der Teilnehmerländer durchgeführt.

Quelle: Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V.