Freibäder in Kiel starten mit erweiterten Öffnungszeiten in die Sommerferien

Ab Montag, 22. Juli 2024, gelten im Sommerbad Katzheide folgende erweiterte Öffnungszeiten: Montags, dienstags und donnerstags können Wasserratten von 8.00 bis 20.00 Uhr planschen und schwimmen. Mittwochs und freitags öffnet das Bad sogar schon um 6.00 Uhr morgens und schließt ebenfalls um 20.00 Uhr. An den Wochenenden, samstags und sonntags, ist der Badespaß von 11.00 bis 19.00 Uhr möglich.

Auch das Eiderbad Hammer passt seine Öffnungszeiten an die Ferienzeit an: Hier können die Besucher ab dem 22. Juli 2024 täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr schwimmen und die Sonne genießen. Zusätzlich sind im Sommer die Badestege an der Kiellinie geöffnet.

Während die Freibäder ihre Pforten für die Badegäste weiter öffnen, steht im Hörnbad wie jeden Sommer eine Revision an. Ab Montag, 22. Juli 2024, bleibt das Bad voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 28. Juli 2024, komplett geschlossen. In dieser Zeit werden notwendige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, um auch zukünftig einen reibungslosen Badebetrieb zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und eventuellen Änderungen sind jederzeit auf der Website der Kieler Bäder unter www.kiel.de/baeder abrufbar.